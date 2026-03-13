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Guerra

Ataque israelense contra centro de saúde mata 12 membros de equipe médica no Líbano

O Ministério da Saúde libanês "lamenta os trabalhadores da saúde de Burj Qalawiya mortos em um ataque aéreo israelense que teve como alvo o centro de atenção primária da cidade"

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Bombardeio israelense no LíbanoBombardeio israelense no Líbano - Foto: AFP

Um ataque israelense contra um centro de saúde matou pelo menos 12 membros do pessoal médico no sul do Líbano, informou neste sábado (14, data local) o Ministério da Saúde libanês, enquanto continuam os confrontos entre Israel e o Hezbollah na região.

O ministério indicou em um comunicado que "lamenta os trabalhadores da saúde de Burj Qalawiya mortos em um ataque aéreo israelense que teve como alvo o centro de atenção primária da cidade".

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A pasta acrescentou que "12 médicos, paramédicos e enfermeiros que estavam de serviço no centro morreram, e outro trabalhador da saúde ficou ferido", enquanto as operações de resgate ainda estavam em andamento.

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