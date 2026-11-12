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Guerra no Oriente Médio

Ataque israelense contra hospital de Gaza deixa seis mortos

Exército de Israel confirmou um bombardeio que tinha como alvo "um dirigente do Hamas e outros membros do braço armado do movimento islamista" que operavam a partir do centro médico

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Funcionários do hospital e outras pessoas inspecionam os danos no interior do Hospital Nasser após um ataque aéreo israelense em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, em 12 de novembro de 2026Funcionários do hospital e outras pessoas inspecionam os danos no interior do Hospital Nasser após um ataque aéreo israelense em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, em 12 de novembro de 2026 - Foto: Eyad Baba/AFP

Seis pessoas morreram e pelo menos 20 ficaram feridas nesta quinta-feira (12) em um ataque israelense contra o Hospital Naser, em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, informaram os serviços de emergência do território palestino.

O Exército israelense confirmou um bombardeio que tinha como alvo "um dirigente do Hamas e outros membros do braço armado do movimento islamista" que operavam a partir do centro médico.

"O balanço do ataque israelense dentro do complexo médico Naser (...) subiu para seis mortos", afirmou à AFP a Defesa Civil, uma organização de primeiros socorros que atua sob a autoridade do Hamas, que também citou pelo menos 20 pessoas feridas.

O hospital confirmou as seis mortes em um comunicado.

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O porta-voz do movimento palestino, Hazem Qasem, denunciou um "crime de guerra".

No centro da Faixa de Gaza, a Defesa Civil também relatou a morte de um palestino, atingido por "disparos israelenses" ao leste do campo de refugiados de Al Bureij, o que elevou para sete o número de mortos registrados "desde o amanhecer".

Israel e o Hamas trocam acusações sobre violações do cessar-fogo que entrou em vigor em 10 de outubro de 2025, após dois anos de uma guerra desencadeada pelo ataque do movimento islamista palestino contra o território israelense em 7 de outubro de 2023.

Mais de 1.600 palestinos morreram desde a entrada em vigor do cessar-fogo em Gaza, segundo o Ministério da Saúde local, sob autoridade do Hamas, cujos dados são considerados confiáveis pela ONU.

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