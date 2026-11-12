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Guerra no Oriente Médio Ataque israelense contra hospital de Gaza deixa seis mortos Exército de Israel confirmou um bombardeio que tinha como alvo "um dirigente do Hamas e outros membros do braço armado do movimento islamista" que operavam a partir do centro médico

Seis pessoas morreram e pelo menos 20 ficaram feridas nesta quinta-feira (12) em um ataque israelense contra o Hospital Naser, em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, informaram os serviços de emergência do território palestino.

O Exército israelense confirmou um bombardeio que tinha como alvo "um dirigente do Hamas e outros membros do braço armado do movimento islamista" que operavam a partir do centro médico.

"O balanço do ataque israelense dentro do complexo médico Naser (...) subiu para seis mortos", afirmou à AFP a Defesa Civil, uma organização de primeiros socorros que atua sob a autoridade do Hamas, que também citou pelo menos 20 pessoas feridas.

O hospital confirmou as seis mortes em um comunicado.

O porta-voz do movimento palestino, Hazem Qasem, denunciou um "crime de guerra".

No centro da Faixa de Gaza, a Defesa Civil também relatou a morte de um palestino, atingido por "disparos israelenses" ao leste do campo de refugiados de Al Bureij, o que elevou para sete o número de mortos registrados "desde o amanhecer".

Israel e o Hamas trocam acusações sobre violações do cessar-fogo que entrou em vigor em 10 de outubro de 2025, após dois anos de uma guerra desencadeada pelo ataque do movimento islamista palestino contra o território israelense em 7 de outubro de 2023.

Mais de 1.600 palestinos morreram desde a entrada em vigor do cessar-fogo em Gaza, segundo o Ministério da Saúde local, sob autoridade do Hamas, cujos dados são considerados confiáveis pela ONU.

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