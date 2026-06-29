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Guerra Ataque israelense deixa cinco mortos em Gaza, segundo autoridades de saúde O cessar-fogo entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, em vigor desde outubro de 2025, não pôs fim à violência

Ao menos cinco pessoas, incluindo uma criança, morreram em Gaza nesta segunda-feira (29) em bombardeios israelenses, apesar do cessar-fogo em vigor no território palestino.

O cessar-fogo entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, em vigor desde outubro de 2025, não pôs fim à violência, e as negociações para um acordo final que ponha fim à guerra estão atualmente paralisadas.

"Três pessoas morreram e várias ficaram feridas depois que um drone israelense atacou um grupo de civis", indicou em um comunicado o hospital Al Aqsa, em Deir al-Balah, cidade situada no centro da Faixa de Gaza.

O hospital indicou que um dos mortos é um menino de oito anos.

A Defesa Civil, organização de primeiros socorros que atua sob o controle do Hamas, que governa Gaza, também relatou um ataque que teve como alvo Deir al-Balah.

Uma fonte militar israelense confirmou que houve um ataque nessa área.

"O Exército efetivamente realizou um ataque direcionado contra terroristas jihadistas. Os resultados do ataque ainda estão sendo avaliados", declarou à AFP essa fonte militar israelense.

Mais tarde, a Defesa Civil de Gaza informou que duas pessoas morreram e mais de 27 ficaram feridas em um bombardeio israelense contra uma barraca na praia de Khan Yunis, no sul do território.

O Hospital Nasser, em Khan Yunis, confirmou ter recebido os corpos das vítimas.

Pelo menos 1.045 palestinos morreram na região desde a entrada em vigor do cessar-fogo, em outubro, segundo o Ministério da Saúde do território, sob a autoridade do Hamas e cujos números são considerados confiáveis pela ONU.

Israel contabiliza cinco soldados e um terceirizado mortos.

As restrições impostas à imprensa e o acesso limitado a Gaza impedem a AFP de verificar de forma independente os balanços ou de cobrir livremente a violência no local.

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