Ataque israelense deixa cinco mortos em Gaza, segundo autoridades de saúde
O cessar-fogo entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, em vigor desde outubro de 2025, não pôs fim à violência
Ao menos cinco pessoas, incluindo uma criança, morreram em Gaza nesta segunda-feira (29) em bombardeios israelenses, apesar do cessar-fogo em vigor no território palestino.
O cessar-fogo entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, em vigor desde outubro de 2025, não pôs fim à violência, e as negociações para um acordo final que ponha fim à guerra estão atualmente paralisadas.
"Três pessoas morreram e várias ficaram feridas depois que um drone israelense atacou um grupo de civis", indicou em um comunicado o hospital Al Aqsa, em Deir al-Balah, cidade situada no centro da Faixa de Gaza.
O hospital indicou que um dos mortos é um menino de oito anos.
A Defesa Civil, organização de primeiros socorros que atua sob o controle do Hamas, que governa Gaza, também relatou um ataque que teve como alvo Deir al-Balah.
Uma fonte militar israelense confirmou que houve um ataque nessa área.
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"O Exército efetivamente realizou um ataque direcionado contra terroristas jihadistas. Os resultados do ataque ainda estão sendo avaliados", declarou à AFP essa fonte militar israelense.
Mais tarde, a Defesa Civil de Gaza informou que duas pessoas morreram e mais de 27 ficaram feridas em um bombardeio israelense contra uma barraca na praia de Khan Yunis, no sul do território.
O Hospital Nasser, em Khan Yunis, confirmou ter recebido os corpos das vítimas.
Pelo menos 1.045 palestinos morreram na região desde a entrada em vigor do cessar-fogo, em outubro, segundo o Ministério da Saúde do território, sob a autoridade do Hamas e cujos números são considerados confiáveis pela ONU.
Israel contabiliza cinco soldados e um terceirizado mortos.
As restrições impostas à imprensa e o acesso limitado a Gaza impedem a AFP de verificar de forma independente os balanços ou de cobrir livremente a violência no local.