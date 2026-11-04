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GUERRA

Ataque israelense deixa um morto no sul do Líbano

Um drone atingiu um veículo de duas rodas na localidade de Qabrikha, deixando um morto e um ferido, informou a Agência Nacional de Informação (NNA, oficial)

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Ataque israelense deixa um morto no sul do LíbanoAtaque israelense deixa um morto no sul do Líbano - Foto: AFP

Um homem morreu nesta quarta-feira (4) em um ataque israelense contra uma localidade no sul do Líbano, informou o Ministério da Saúde libanês, no primeiro anúncio de uma morte desse tipo desde setembro.

Um drone atingiu um veículo de duas rodas na localidade de Qabrikha, deixando um morto e um ferido, informou a Agência Nacional de Informação (NNA, oficial).

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Os ataques aéreos e as operações terrestres israelenses no Líbano deixaram mais de 4.300 mortos desde o início da guerra entre Israel e o movimento pró-iraniano Hezbollah, em março, segundo o governo de Beirute.

As hostilidades diminuíram de intensidade desde o fim de junho, graças a um protocolo de entendimento entre Estados Unidos e Irã e a um acordo-quadro entre Líbano e Israel, que prevê um cessar-fogo, a retirada progressiva das forças israelenses, condicionada ao desarmamento do Hezbollah, e o posicionamento do Exército libanês no sul do país.

Nesta quarta-feira, o primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, alertou para o risco de o país ser arrastado para uma nova guerra caso os ataques contra o Irã sejam retomados, em uma mensagem dirigida ao Hezbollah.

O movimento xiita havia arrastado o país para o conflito regional ao lançar ataques contra Israel em 2 de março, em apoio ao Irã, atacado pelos Estados Unidos e por Israel.

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