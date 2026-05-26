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CONFLITO Ataques israelenses em Gaza deixam 7 mortos, segundo fontes médicas e socorristas Israel e Hamas se acusam mutuamente de violar quase diariamente o cessar-fogo que entrou em vigor em 10 de outubro de 2025, após dois anos de guerra

Sete pessoas morreram em dois ataques israelenses na Faixa de Gaza, informaram fontes médicas e a Defesa Civil do território palestino nesta terça-feira (26).

O primeiro ataque ocorreu no centro da Faixa de Gaza.

"Cinco mártires e vários feridos foram levados para o hospital após um ataque de drone israelense contra um grupo de civis a leste de Al Maghazi", informou a Defesa Civil, uma organização de primeiros socorros que opera sob a autoridade do movimento islamista Hamas.

O Hospital dos Mártires de Al-Aqsa, em Deir al-Balah, confirmou ter recebido cinco corpos.

O exército israelense, contactado pela AFP, indicou que estava analisando esses relatos.

Mais tarde, o Hospital Nasser em Khan Yunis, no sul do território, informou ter recebido dois corpos após o exército israelense ter "atacado um veículo" naquela cidade.

Um porta-voz militar disse à AFP que o exército havia "atacado um terrorista do Hamas".

Israel e Hamas se acusam mutuamente de violar quase diariamente o cessar-fogo que entrou em vigor em 10 de outubro de 2025, após dois anos de guerra.

Pelo menos 906 palestinos morreram desde então, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, cujos números são considerados confiáveis pela ONU.

O exército israelense relatou cinco mortes entre seus soldados durante o mesmo período.

As restrições impostas à mídia e o acesso limitado a Gaza impedem a AFP de verificar de forma independente o número de vítimas ou de cobrir livremente os combates.

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