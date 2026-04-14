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Guerra Ataque israelense em Gaza deixa dez mortos, incluindo criança de três anos Em um comunicado, o Ministério do Interior de Gaza afirmou que aviões de guerra israelenses "atacaram um veículo policial" no centro da cidade, "causando vários mortos e feridos"

A Defesa Civil de Gaza informou nesta terça-feira (14) que uma criança de três anos estava entre as 10 pessoas mortas em ataques israelenses separados na parte norte do território palestino.

Várias pessoas ficaram feridas e foram levadas ao hospital "após um ataque aéreo israelense que teve como alvo um veículo da polícia" na Cidade de Gaza, indicou Mahmoud Basal, porta-voz da organização de primeiros socorros que atua sob a autoridade do Hamas.

Basal identificou a criança de três anos como Yahya al-Mallahi.

O hospital confirmou ter recebido os corpos das vítimas.

Consultado pela AFP, o exército israelense declarou que está "verificando" as informações.

Em um comunicado, o Ministério do Interior de Gaza afirmou que aviões de guerra israelenses "atacaram um veículo policial" no centro da cidade, "causando vários mortos e feridos".

Basal também disse que outra pessoa havia morrido por disparos israelenses na área norte de Beit Lahia mais cedo nesta terça-feira.

O Exército informou em um comunicado que suas tropas haviam identificado um "terrorista armado" na zona da chamada Linha Amarela — atrás da qual suas forças se retiraram — que se aproximou de sua posição.

O Exército afirmou que ele foi abatido em um ataque, mas não estava claro se se tratava do mesmo incidente em Beit Lahia.

Imagens da AFP em Gaza mostram palestinos reunidos ao redor do corpo de um homem, antes de transportá-lo em uma maca para seu funeral, em ruas cercadas por escombros, no centro de uma cidade em ruínas.

Na noite desta terça-feira, a Defesa Civil informou outras três mortes em outro ataque perto de um cruzamento do campo de refugiados de Al Shati, na Cidade de Gaza.

O hospital Al Shifa confirmou que recebeu cinco corpos provenientes de "um bombardeio de um drone israelense com dois mísseis contra um grupo de civis diante de depósitos de geradores elétricos" em Al Shati.

As forças armadas não ofereceram uma resposta imediata sobre o último ataque.

Israel e o Hamas acusam-se mutuamente de violar a trégua que entrou em vigor em 10 de outubro de 2025, após dois anos da guerra desencadeada por um ataque do movimento palestino em território israelense em 7 de outubro de 2023.

Pelo menos 757 palestinos morreram desde 10 de outubro, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, sob autoridade do Hamas e cujos dados são considerados confiáveis pela ONU.

O Exército israelense relatou a morte de cinco soldados em suas fileiras desde o início da trégua.

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