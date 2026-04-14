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Guerra no Oriente Médio Ataque israelense em Gaza deixa quatro mortos, incluindo criança de três anos Pelo menos 757 palestinos morreram desde 10 de outubro, segundo o Ministério da Saúde de Gaza

Quatro pessoas, incluindo uma criança de três anos, morreram em um ataque israelense no norte da Faixa de Gaza, informou nesta terça-feira (14) a Defesa Civil do território palestino, devastada por dois anos de guerra entre Israel e o movimento islâmico Hamas.

Várias pessoas sofreram e foram levadas para um hospital "após um ataque aéreo israelense que foi alvo de um veículo da polícia" na Cidade de Gaza, afirmou Mahmoud Basal, porta-voz da organização que responde ao Hamas.

O hospital confirmou ter recebido os corpos das vítimas.

Ao ser contatado pela AFP, o Exército israelense declarou que estava "verificando" essa informação.

Imagens da AFP em Gaza mostram narrativas em torno do corpo de um homem antes de transportá-lo em uma maca para seu funeral em ruas repletas de escombros no centro da cidade em ruínas.

Israel e o Hamas acusam-se mutuamente de violar a trégua que entrou em vigor em 10 de outubro de 2025, após dois anos da guerra desencadeada por um ataque do movimento palestino no território israelense em 7 de outubro de 2023.

Pelo menos 757 palestinos morreram desde 10 de outubro, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, sob autoridade do Hamas e esses dados são considerados confiáveis pela ONU.

O exército israelense enviou a morte de cinco soldados em suas fileiras desde o início da trégua.

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