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Guerra no Oriente Médio

Ataque israelense em Gaza deixa quatro mortos, incluindo criança de três anos

Pelo menos 757 palestinos morreram desde 10 de outubro, segundo o Ministério da Saúde de Gaza

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Conteúdo gráfico / Palestinos se reúnem em torno dos destroços de um veículo policial destruído em um ataque israelense que matou várias pessoas, na Cidade de Gaza, em 14 de abril de 2026Conteúdo gráfico / Palestinos se reúnem em torno dos destroços de um veículo policial destruído em um ataque israelense que matou várias pessoas, na Cidade de Gaza, em 14 de abril de 2026 - Foto: Omar Al-Qattaa / AFP

Quatro pessoas, incluindo uma criança de três anos, morreram em um ataque israelense no norte da Faixa de Gaza, informou nesta terça-feira (14) a Defesa Civil do território palestino, devastada por dois anos de guerra entre Israel e o movimento islâmico Hamas.

Várias pessoas sofreram e foram levadas para um hospital "após um ataque aéreo israelense que foi alvo de um veículo da polícia" na Cidade de Gaza, afirmou Mahmoud Basal, porta-voz da organização que responde ao Hamas.

O hospital confirmou ter recebido os corpos das vítimas.

Ao ser contatado pela AFP, o Exército israelense declarou que estava "verificando" essa informação.

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Imagens da AFP em Gaza mostram narrativas em torno do corpo de um homem antes de transportá-lo em uma maca para seu funeral em ruas repletas de escombros no centro da cidade em ruínas.

Israel e o Hamas acusam-se mutuamente de violar a trégua que entrou em vigor em 10 de outubro de 2025, após dois anos da guerra desencadeada por um ataque do movimento palestino no território israelense em 7 de outubro de 2023.

Pelo menos 757 palestinos morreram desde 10 de outubro, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, sob autoridade do Hamas e esses dados são considerados confiáveis pela ONU.

O exército israelense enviou a morte de cinco soldados em suas fileiras desde o início da trégua.

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