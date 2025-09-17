Qua, 17 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta17/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
conflito

Ataque israelense no Líbano deixa dois mortos

O ataque foi realizado por um "drone israelense" na cidade que abriga um complexo de templos romanos reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco

Reportar Erro
Ataque israelense no Líbano deixa dois mortosAtaque israelense no Líbano deixa dois mortos - Foto: Ibrahim Amro / AFP

Pelo menos duas pessoas morreram nesta quarta-feira (17) em um ataque israelense contra um automóvel na cidade de Baalbek, no leste do Líbano, informou o Ministério da Saúde libanês.

De acordo com a agência nacional de notícias ANI, o ataque foi realizado por um "drone israelense" na cidade que abriga um complexo de templos romanos reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco.

Nem a ANI nem o ministério divulgaram detalhes sobre a incursão ou a identidade das vítimas.

Leia também

• Israel prossegue com nova ofensiva terrestre na cidade de Gaza

• Comissão Europeia propõe mais impostos a produtos de Israel e sanções contra dois ministros

• Vaticano prepara viagem do papa à Turquia e ao Líbano

Israel realiza com frequência ataques em território libanês, alegando ter como alvo o Hezbollah, apesar do acordo de cessar-fogo firmado em novembro de 2024, que encerrou mais de um ano de confrontos — incluindo dois meses de guerra aberta — entre Israel e o movimento libanês pró-Irã.

No mês passado, sob pressão dos Estados Unidos e temendo uma intensificação dos ataques israelenses, o governo libanês ordenou que o Exército elaborasse um plano para desarmar o Hezbollah, bastante enfraquecido após a guerra.

Segundo Beirute, o Exército libanês tem um prazo de três meses para concluir esse desarmamento na região sul do país, próxima à fronteira com Israel.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter