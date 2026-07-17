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GUERRA Ataque israelense perto do mercado deixa oito mortos em Gaza Apesar do cessar-fogo com o Hamas, investida de Israel ocorre em uma área civil na região do mercado de Al Balata

A Defesa Civil de Gaza e um hospital informaram, nesta sexta-feira (17), oito mortos em um ataque aéreo israelense perto de um mercado no centro do território palestino, enquanto o Exército de Israel afirmou ter atacado uma “célula terrorista”.

Apesar do cessar-fogo vigente entre Israel e o movimento islâmico palestino Hamas, as hostilidades continuam em Gaza e os esforços para obter um acordo duradouro para pôr fim à guerra estão estagnados.

“Oito pessoas morreram depois que aviões de combate israelenses atacaram uma concentração de civis na região do mercado de Al Balata, no campo de refugiados de Nuseirat, no centro de Gaza”, informou a Defesa Civil, que opera como serviço de resgate sob a autoridade do Hamas.

O hospital Al Awda, localizado nesta área, indicou que recebeu oito mortos e 22 feridos.

Mahmud Basal, porta-voz desta agência, declarou à AFP que o ataque ocorreu durante um cortejo fúnebre.

O Exército israelense confirmou ter realizado uma ofensiva. “Há pouco, as Forças de Defesa de Israel (FDI) atacaram uma célula terrorista da organização Jihad Islâmica na área central da Faixa de Gaza”, informaram os militares, que afirmaram “estarem cientes das denúncias de que várias pessoas não envolvidas ficaram feridas”.

A Defesa Civil informou hospitais locais e que cinco pessoas morreram em outros ataques israelenses nesta sexta-feira, incluindo duas mulheres e um homem, cujo funeral foi realizado quando ocorreu o bombardeio no mercado.

Pelo menos 1.127 palestinos morreram desde o início da trégua em outubro de 2025, segundo o Ministério da Saúde em Gaza, que opera sob o governo do Hamas e esses números são considerados confiáveis pela ONU.

O Exército israelense informou cinco mortos em suas fileiras durante o mesmo período, assim como o falecimento de um contratado civil.

As restrições impostas aos meios de comunicação e o acesso limitado ao território impedem que a AFP verifique os balanços de forma independente ou cubra gratuitamente as hostilidades em Gaza.

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