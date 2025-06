Ataque contra Ucrânia deixa um morto e 4 feridos (governador)

A- A+

As cidades ucranianas de Kiev e Odessa enfrentaram na madrugada desta terça-feira (10, data local) ataques "maciços" com drones russos, que atingiram uma maternidade, anunciaram as autoridades locais.

"Permaneçam nos abrigos! Continua o ataque maciço contra a capital", advertiu no Telegram o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, em uma mensagem à população.

Em Odessa, os ataques atingiram "uma maternidade, um centro de emergências médicas e edifícios residenciais", informou o governador Oleh Kiper.



Odessa



Uma pessoa morreu e pelo menos quatro ficaram feridas em ataques com drones contra a cidade ucraniana de Odessa, onde foram atingidos edifícios residenciais e hospitais, informou o governador da localidade portuária nesta terça-feira (10, data local).

"Edifícios residenciais no centro de Odessa foram destruídos ou danificados. Um homem de 59 anos morreu", disse o governador Oleh Kiper, que acrescentou que os médicos estão prestando assistência a quatro pessoas que ficaram feridas nos ataques.

