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Conflitos Ataque militar contra campo de deslocados em Mianmar deixa 12 mortos O bombardeio aconteceu durante a noite de sexta-feira no campo de Byar La, no município de Ponnagyun, ao nordeste de Sittwe, capital do estado de Rakhine

Um ataque aéreo do Exército de Mianmar contra um campo de deslocados pela guerra civil deixou 12 mortos no estado de Rakhine, no oeste do país, informaram neste sábado (14) testemunhas e um socorrista.

O bombardeio aconteceu durante a noite de sexta-feira no campo de Byar La, no município de Ponnagyun, ao nordeste de Sittwe, capital do estado de Rakhine.

Doze pessoas morreram no ataque, informou Khine Hein Htet, presidente da organização local de resgate Phyusin Yin Khwin, um balanço corroborado por Chit Su Wai, moradora do campo, de 27 anos.

"Tudo o que vi foram os corpos espalhados. Não tenho palavras para descrever", afirmou, sem conter as lágrimas, Chit Su Wai, que perdeu a filha, a tia e a mãe. "Não ouvimos o avião de combate, ele simplesmente chegou e lançou as bombas", afirmou.

Entre as vítimas está uma criança de cinco anos. Além disso, 18 pessoas ficaram feridas no ataque contra o campo, onde muitos deslocados moravam há quatro anos, afirmou Khine Hein Htet.

"Eles acreditavam que o campo era seguro (...) Quando chegamos ao local, a maioria das vítimas já estava morta", explicou o socorrista de 24 anos.

Não foi possível estabelecer contato com o Exército birmanês para obter comentários.

Neste sábado, o campo tinha casas de bambu destruídas e vários objetos entre os escombros, enquanto os moradores enterravam, em sepulturas improvisadas, os corpos envolvidos em lonas plásticas amarelas e vermelhas.

Mianmar é cenário de uma guerra civil desde o golpe militar de 2021. O estado de Rakhine, quase totalmente controlado pelo grupo Exército de Arakan (AA), sofre bombardeios frequentes. Segundo a organização ACLED, mais de 100.000 pessoas morreram no país desde o início do conflito.

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