Qui, 02 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta02/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MUNDO

Dois mortos em ataque diante de sinagoga em Manchester

Suspeito foi baleado pela polícia e carregava objetos suspeitos

Reportar Erro
Ataque perto de sinagoga em Manchester deixa quatro feridosAtaque perto de sinagoga em Manchester deixa quatro feridos - Foto: Paul Currie / AFP

Duas pessoas morreram e três ficaram gravemente feridas em um ataque do lado de fora de uma sinagoga em Manchester, noroeste da Inglaterra, na manhã desta quinta-feira (2), informou a polícia.

Os serviços de emergência chegaram ao local às 9h41 (5h41 de Brasília) e atenderam "quatro pessoas com ferimentos causados tanto pelo veículo como pelas facadas", informou a polícia na rede social X.

Leia também

• Mexicano morre após ataque a centro de detenção de imigrantes nos EUA

• Tiroteio deixa feridos em igreja mórmon em Michigan, nos EUA

• Dois feridos em ataque a tiros perto de mesquita na Suécia

As forças de segurança atiraram contra o suspeito do ataque, mas não podem confirmar sua morte no momento, acrescentou a polícia, explicando que o homem é suspeito de portar "objetos suspeitos" e que uma equipe especializada em artefatos explosivos está no local.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter