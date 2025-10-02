MUNDO
Dois mortos em ataque diante de sinagoga em Manchester
Suspeito foi baleado pela polícia e carregava objetos suspeitos
Duas pessoas morreram e três ficaram gravemente feridas em um ataque do lado de fora de uma sinagoga em Manchester, noroeste da Inglaterra, na manhã desta quinta-feira (2), informou a polícia.
Os serviços de emergência chegaram ao local às 9h41 (5h41 de Brasília) e atenderam "quatro pessoas com ferimentos causados tanto pelo veículo como pelas facadas", informou a polícia na rede social X.
Leia também
• Mexicano morre após ataque a centro de detenção de imigrantes nos EUA
• Tiroteio deixa feridos em igreja mórmon em Michigan, nos EUA
• Dois feridos em ataque a tiros perto de mesquita na Suécia
As forças de segurança atiraram contra o suspeito do ataque, mas não podem confirmar sua morte no momento, acrescentou a polícia, explicando que o homem é suspeito de portar "objetos suspeitos" e que uma equipe especializada em artefatos explosivos está no local.