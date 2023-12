A- A+

TERRORISMO Ataque rebelde no Burundi deixa 20 mortos, diz governo Grupo armado é o principal opositor ao regime liderado por Evariste Ndayishimiye

Vinte pessoas, 19 delas civis, morreram em um ataque no oeste do Burundi, afirmou o governo neste sábado (23), enquanto o grupo rebelde RED-Tabara, que reivindicou a operação, assegurou ter matado dez membros das forças de segurança deste país do leste da África.

O confronto ocorreu na sexta-feira à noite na localidade de Vugizo, cerca de 20 km de Bujumbura, capital econômica do país, onde os combatentes dessa organização insurgente têm suas bases de retaguarda.

Os RED-Tabara (Resistência por um Estado de Direito no Burundi) são o principal grupo armado de oposição ao regime liderado por Evariste Ndayishimiye.

O governo afirmou em um comunicado que esse "ataque covarde" teve como alvo civis e resultou em 20 mortos, "incluindo 12 crianças, cinco delas com menos de 5 anos; três mulheres, duas delas grávidas; e cinco homens, incluindo um policial que tentava ajudar os civis".

A incursão também deixou nove feridos, de acordo com o comunicado oficial, que repudia uma "ação terrorista, abominável e bárbara".

Os RED-Tabara indicaram, por sua vez, na rede social X, que "combatentes (...) baseados no Burundi atacaram o posto fronteiriço de Vugizo", eliminando "nove militares e um policial".

Fontes militares e das forças de segurança disseram à AFP que o ataque estava inicialmente direcionado contra "uma posição militar".

