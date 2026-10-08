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Conflito Bombardeio russo contra ônibus mata pelo menos 30 pessoas no leste da Ucrânia Procuradoria ucraniana abriu uma investigação preliminar por "crime de guerra"

Um bombardeio russo contra dois ônibus mortos, nesta quinta-feira (8), pelo menos 30 pessoas na cidade de Kramatorsk, perto da linha de frente no leste da Ucrânia, segundo um balanço inicial das autoridades locais.

O ataque ocorre um dia depois de cinco crianças estarem entre as 22 pessoas mortas quando um míssil russo atingiu um prédio de apartamentos em Priluki, na região de Chernihiv, no norte do país.

“Até o momento, o número de mortos no ataque desta manhã contra os ônibus subiram para 30, e 18 pessoas ficaram feridas”, informou a Promotoria regional.

O gabinete do governador divulgou o mesmo balanço e anunciou a suspensão do transporte público.

Fotos divulgadas pelas autoridades locais mostraram as carcaças metálicas dos veículos queimados, com imagens borradas dos corpos e destroços espalhados pela estrada.

A polícia informou que os ônibus foram atingidos por uma bomba planadora.

“Os russos estão atacando civis deliberadamente”, afirmou o governador da região de Donetsk, no leste do país, Vadim Filashkin, acusando Moscou de violar “todas as regras de guerra e normas do direito internacional humanitário”.

"Crime horrendo"

O Conselho da Cidade de Kramatorsk classificou o episódio como "mais um crime horrendo cometido pelo Exército Russo contra a população civil".

“Mais uma vez, os russos atacaram uma localidade onde não há absolutamente nenhum alvo militar”, acrescentou.

Kramatorsk, que tinha 150 mil habitantes antes da guerra, é uma das cidades importantes que a Rússia não capturou em Donetsk, região que Moscou considera parte de seu território.

O número crescente de vítimas civis tem gerado preocupação internacional, em um momento em que ambos os lados atacam e matam civis de forma deliberada.

A ONU recebeu mais de 17 mil mortes de civis ao longo da guerra, iniciada em fevereiro de 2022 com a invasão russa do país vizinho. O organismo mundial alertou que o número real é muito superior.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou na semana passada que seu homólogo russo, Vladimir Putin, autorizou os ataques em massa contra áreas civis.

O Kremlin negou essa versão.

A capital ucraniana, Kiev, tem enfrentado cada vez mais ataques violentos. Na quarta-feira, a cidade sofreu uma explosão de mísseis balísticos e de cruzeiro, assim como de drones de alta velocidade.

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, afirmou que duas pessoas foram mortas nesta quinta-feira em um incêndio em um prédio de quatro andares atingido por um drone no distrito de Solomianski.

Klitschko declarou que os ataques, que atingiram pontes importantes, a rede ferroviária e a rede elétrica, estão "destruindo Kiev".

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