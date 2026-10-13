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Conflito

Ataque russo atingiu usina elétrica em Kiev, diz Zelensky

Segundo o presidente ucraniano, não foi emitido um alerta antecipado de seus aliados ocidentais sobre o ataque

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Ataque russo atingiu usina elétrica em Kiev, diz ZelenskyAtaque russo atingiu usina elétrica em Kiev, diz Zelensky - Foto: Sergey Bobok / AFP

Um míssil russo atingiu na noite desta terça-feira (13) uma usina elétrica em Kiev, sem que a Ucrânia recebesse um alerta antecipado de seus aliados ocidentais sobre o ataque, informou o presidente Volodimir Zelensky.

“Ataque russo com míssil balístico contra Kiev. Mais uma vez, nenhum aviso prévio por parte de nossos aliados. O alvo principal era uma infraestrutura energética, especificamente a usina termelétrica número 4. Infelizmente, ela foi atingida”, afirmou Zelensky no Facebook.

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A Ucrânia depende dos serviços de inteligência militar ocidentais, em particular dos americanos, para detectar os ataques russos.

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