Conflito
Ataque russo atingiu usina elétrica em Kiev, diz Zelensky
Segundo o presidente ucraniano, não foi emitido um alerta antecipado de seus aliados ocidentais sobre o ataque
Um míssil russo atingiu na noite desta terça-feira (13) uma usina elétrica em Kiev, sem que a Ucrânia recebesse um alerta antecipado de seus aliados ocidentais sobre o ataque, informou o presidente Volodimir Zelensky.
“Ataque russo com míssil balístico contra Kiev. Mais uma vez, nenhum aviso prévio por parte de nossos aliados. O alvo principal era uma infraestrutura energética, especificamente a usina termelétrica número 4. Infelizmente, ela foi atingida”, afirmou Zelensky no Facebook.
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A Ucrânia depende dos serviços de inteligência militar ocidentais, em particular dos americanos, para detectar os ataques russos.