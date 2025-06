A- A+

GUERRA Ataque russo com drones deixa cinco mortos no norte da Ucrânia Ao menos 5 pessoas morreram e 6 ficaram feridas

Um ataque russo com drones matou cinco pessoas, incluindo uma criança de um ano, na cidade de Priluki, no norte da Ucrânia, informou uma autoridade local nesta quinta-feira.

"Cinco pessoas foram reportadas como mortas, incluindo duas mulheres e uma criança de um ano, que foram encontradas sob os escombros", informou Viacheslav Chaus, funcionário do governo da região de Chernihiv.

Ele acrescentou que seis pessoas ficaram feridas e foram hospitalizadas. "As explosões danificaram casas em uma zona residencial", afirmou.

Policiais, equipes de resgate e serviços de emergência foram enviados ao local das explosões.

Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, em fevereiro de 2022, dezenas de milhares de pessoas morreram, amplas áreas do leste da Ucrânia foram destruídas e milhões de pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas.

A Ucrânia executou no fim de semana um ataque com drones contra bases militares aéreas russas e destruiu aviões bombardeiros com capacidade nuclear, um prejuízo de bilhões de dólares para Moscou.

O presidente russo, Vladimir Putin, prometeu vingança pelos ataques ucranianos e pareceu descartar um cessar-fogo ou participar de negociações diretas com seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky.

Veja também