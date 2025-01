Ataque russo com drones deixa nove mortos na Ucrânia

A- A+

Um ataque russo com drones nesta quinta-feira (30) deixou ao menos nove mortos, incluindo três casais de pessoas idosas, em uma área residencial de Sumy, no leste da Ucrânia, informaram as autoridades locais.

Imagens distribuídas pelos serviços de emergência ucranianos mostram um buraco no lado do edifício e socorristas buscando sobreviventes entre os escombros.

A polícia ucraniana indicou mais tarde que as operações de busca haviam sido concluídas e que, no total, nove corpos foram encontrados entre os escombros. Treze pessoas ficaram feridas.

Um balanço anterior indicava quatro mortos.

Entre os falecidos, estão três casais de pessoas com idades entre 61 e 74 anos.

"Isso é uma terrível tragédia, um terrível crime russo. É muito importante que o mundo não pare de pressionar a Rússia por seu terror", escreveu nas redes sociais o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, sobre o ataque.

A Rússia tem lançado ataques quase diários com mísseis e drones contra as cidades ucranianas desde que invadiu o país em 2022.

Sumy fica próxima da fronteira russa, no nordeste da Ucrânia, e tem sido alvo de vários bombardeios russos.

A força aérea ucraniana disse que Moscou lançou 81 drones, mas seu sistema de defesa derrubou 37 deles em várias províncias, incluindo Sumy e a capital, Kiev.

Na província sul de Odessa, no mar Negro, as autoridades informaram que os drones russos atacaram o porto de Izmail, um importante centro de exportações.

