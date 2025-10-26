Dom, 26 de Outubro

guerra

Ataque russo com drones deixa três mortos na capital ucraniana

Dos feridos, seis eram crianças

Ataque russo com drones deixou três mortos na Ucrânia Ataque russo com drones deixou três mortos na Ucrânia  - Foto: Tetiana Dzhafarova/AFP

Um ataque noturno russo com drones matou três pessoas e deixou dezenas de feridos na capital ucraniana, Kiev, informou, neste domingo (26), o prefeito da cidade.

O chefe da administração militar de Kiev afirmou que "vários" drones russos operavam sobre a cidade e pediu à população que "permanecesse em abrigos".

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, indicou que "segundo informações preliminares, três pessoas morreram e 27 ficaram feridas" no ataque.

Entre os feridos estão seis crianças, escreveu Klitschko no Telegram.

Na véspera, outro ataque russo com drones e mísseis matou quatro pessoas e feriu outras 20 em Kiev, segundo as autoridades ucranianas.

 

 

