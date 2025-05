A- A+

Mundo Ataque russo com drones e mísseis contra Kiev deixa ao menos 8 feridos A ofensiva ocorre em meio à troca de cerca de mil prisioneiros de cada lado, que começou na sexta-feira e continuará durante o fim de semana

Um ataque combinado com drones e mísseis da Rússia deixou pelo menos oito feridos em Kiev, anunciou o prefeito da capital ucraniana na madrugada deste sábado (24, data local), e jornalistas da AFP confirmaram que ouviram várias explosões.

"Explosões na capital. As defesas aéreas foram ativadas. A cidade e a região são alvo de um ataque combinado do inimigo", afirmou Vitali Klitschko no Telegram.

O ataque deixou pelo menos oito feridos, dois dos quais foram hospitalizados e os outros receberam atendimento no local, acrescentou.

A ofensiva ocorre em meio à troca de cerca de mil prisioneiros de cada lado, que começou na sexta-feira e continuará durante o fim de semana. Uma vez concluída essa troca, as duas partes devem intercambiar documentos que exponham suas condições para encerrar mais de três anos de conflito.

Nas primeiras horas deste sábado, o Exército ucraniano alertou que mísseis balísticos russos se dirigiam a Kiev.

O chefe da administração civil e militar da capital ucraniana, Tymur Tkachenko, relatou dois incêndios no distrito de Sviatochynskyi causados pelo ataque.

Destroços de drones caíram em um edifício residencial no distrito de Solomianskyi e partes de um míssil caíram no distrito de Obolonskyi, acrescentou.

Na sexta-feira, duas pessoas morreram em ataques russos à cidade portuária de Odessa, no sul, e outras três no oblast (região administrativa) de Kherson, também no sul.

O Exército russo, por sua vez, afirmou que a Ucrânia lançou 788 drones e mísseis contra seu território desde terça-feira. Desse total, 766 foram neutralizados.

Veja também