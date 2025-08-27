Qua, 27 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta27/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Conflito

Ataque russo com mísseis causa fortes explosões em Kiev

Autoridades locais reportaram danos em três bairros de Kiev, que, segundo o prefeito Vitali Klitschko, foi alvo de "um ataque maciço", que deixou quatro feridos

Reportar Erro
Ataque russo com mísseis causa fortes explosões em KievAtaque russo com mísseis causa fortes explosões em Kiev - Foto: Iryna Rybakova / Press service of the 93rd Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Ground Forces / AFP

Uma série de explosões foi ouvida em Kiev na noite desta quinta-feira (28). Autoridades alertaram para um ataque russo com mísseis contra a capital ucraniana.

As explosões iluminaram o céu e formaram uma coluna de fumaça. Um jornalista da AFP ouviu sons que indicavam a presença de drones.

Autoridades locais reportaram danos em três bairros de Kiev, que, segundo o prefeito Vitali Klitschko, foi alvo de "um ataque maciço", que deixou quatro feridos.

O chefe da administração militar da capital ucraniana, Timur Tkatchenko, mencionou no aplicativo Telegram "um ataque balístico russo", que causou, entre outros danos, um incêndio em um jardim de infância e em um prédio residencial.
 

Leia também

• Trump: queremos parar guerra e mortes na Ucrânia, mas sem investimento direto

• Ucrânia suaviza lei marcial e homens de entre 18 e 22 anos poderão sair do país

• Ucrânia reconhece que tropas russas penetraram na região de Dnipropetrovsk

Cerca de 100 moradores buscaram abrigo no metrô, enquanto acompanhavam as notícias pelo Telegram. Vários deles levaram sacos de dormir.

À 1h GMT, um alerta aéreo vigorava em todo o território ucraniano. Fora da capital, a empresa ferroviária do país também reportou "um ataque maciço" da Rússia, que causou cortes de energia no centro do país e atrasos.

Os ataques na Ucrânia e na Rússia continuaram nos últimos dias, apesar da atividade diplomática intensa para tentar encerrar a guerra, iniciada em 2022.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter