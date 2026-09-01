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Conflito Ataque russo com mísseis e drones deixa 12 mortos na região de Kiev Oito pessoas morreram na capital, sete delas em um depósito ferroviário e em outras estruturas próximas que foram atingidas, informou o diretor do sistema de ferrovias da Ucrânia, Oleksandr Pertsovskii

Pelo menos 12 pessoas morreram nesta terça-feira (1) em um ataque em larga escala com mísseis e drones russos contra Kiev e suas imediações, ao mesmo tempo que um importante porto russo sofreu um incêndio após um ataque ucraniano.

Os bombardeios russos aconteceram no momento em que as crianças ucranianas se preparavam para retornar às aulas após as férias de verão (hemisfério norte) e em um momento de reforço das medidas de segurança, depois de semanas de experiências intensas das tropas russas contra a capital.

“No total, 12 pessoas morreram, incluindo um cidadão indiano, e algumas vítimas feridas no ataque”, afirmou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

Ele disse que muitos drones e mísseis balísticos foram usados no ataque. Zelensky voltou a pedir aos aliados que fornecessem mais recursos de defesa aérea, para permitir a proteção do país contra ataques militares executados diariamente.

A Ucrânia sofre com a escassez de mísseis interceptadores, em particular dos americanos Patriot, desde o início da guerra no Oriente Médio, para se defender contra os projetos russos.

Oito pessoas morreram na capital, sete delas em um depósito ferroviário e em outras estruturas próximas que foram atingidas, informou o diretor do sistema de ferrovias da Ucrânia, Oleksandr Pertsovskii.

As outras quatro morreram em Borispil, a 30 km da capital, após um edifício residencial de cinco andares ser atingido, segundo Zelensky. Treze pessoas ficaram feridas na localidade.

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou um “ataque em larga escala com armas de alta precisão de longo alcance”, assim como drones de combate.

Segundo a pasta, as forças russas bombardearam "empresas do complexo militar-industrial, assim como infraestruturas energéticas relacionadas ao fornecimento de combustível às Forças Armadas da Ucrânia".

Também informou que atacaram instalações na região sul de Odessa e nos portos de Odessa e Chornomorsk.

A Força Aérea Ucraniana, que não divulgou o número exato de mísseis russos lançados, afirmou ter neutralizado cinco mísseis balísticos, cinco de cruzeiro e dois mísseis-drones híbridos do tipo Banderol.

Também constatou que a Rússia lançou 218 drones de diferentes tipos e que 187 foram interceptados.

Porto russo incendiado

Os últimos ataques aconteceram no momento em que a Ucrânia enfrentou uma campanha aérea russa cada vez mais intensa, o que provocou alertas repetidos, atividades comerciais interrompidas e motivou a adoção de protocolos de segurança mais rígidos para o novo ano letivo.

Nesta terça-feira, na Rússia, também foi registrado um incêndio no importante porto de Ust-Luga, no Golfo da Finlândia, que foi alvo de um ataque com drones, anunciou o governador da região de Leningrado, Alexander Drozdenko.

“Houve danos na área do porto de Ust-Luga em consequência do ataque com drones e um incêndio está em curso”, escreveu Drozdenko na plataforma de mensagens do Telegram. Ele afirmou que 52 drones ucranianos foram abatidos na região, sem o registro de vítimas.

O Porto, uma infraestrutura crucial para as exportações russas de fertilizantes, petróleo e carvão, foi alvo de vários ataques de drones ucranianos nos últimos meses.

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