Ataque russo contra hospital em Kiev destrói centro cirúrgico
Imagens divulgadas pelo chefe de governo mostram uma cama de hospital coberta de escombros e estruturas metálicas penduradas no teto
Um ataque russo contra um hospital de Kiev destruiu um centro cirúrgico e deixou pelo menos um ferido, denunciou nesta terça-feira (20) o primeiro-ministro ucraniano, Sergui Koretsky.
"Os russos voltaram a atacar um hospital. Desta vez, o centro cirúrgico do Instituto Strajesko da Academia Nacional de Ciências Médicas, em Kiev, foi atingido", declarou Koretsky.
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Imagens divulgadas pelo chefe de governo mostram uma cama de hospital coberta de escombros e estruturas metálicas penduradas no teto.
Kiev tem sido alvo, nos últimos meses, de bombardeios constantes contra infraestruturas de energia, transporte e logística, além de pontes, supermercados, escolas e edifícios residenciais.
Os esforços diplomáticos mediados pelos Estados Unidos para pôr fim ao conflito, iniciado com a invasão russa da Ucrânia em 2022, permanecem estagnados.
Recentemente, Kiev acusou Washington de reduzir seu apoio diante de Moscou.