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GUERRA Ataque russo contra hospital em Kiev destrói centro cirúrgico Imagens divulgadas pelo chefe de governo mostram uma cama de hospital coberta de escombros e estruturas metálicas penduradas no teto

Um ataque russo contra um hospital de Kiev destruiu um centro cirúrgico e deixou pelo menos um ferido, denunciou nesta terça-feira (20) o primeiro-ministro ucraniano, Sergui Koretsky.

"Os russos voltaram a atacar um hospital. Desta vez, o centro cirúrgico do Instituto Strajesko da Academia Nacional de Ciências Médicas, em Kiev, foi atingido", declarou Koretsky.

Imagens divulgadas pelo chefe de governo mostram uma cama de hospital coberta de escombros e estruturas metálicas penduradas no teto.

Kiev tem sido alvo, nos últimos meses, de bombardeios constantes contra infraestruturas de energia, transporte e logística, além de pontes, supermercados, escolas e edifícios residenciais.

Os esforços diplomáticos mediados pelos Estados Unidos para pôr fim ao conflito, iniciado com a invasão russa da Ucrânia em 2022, permanecem estagnados.

Recentemente, Kiev acusou Washington de reduzir seu apoio diante de Moscou.

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