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Conflito Ataque russo deixa 10 mortos no nordeste da Ucrânia Nas redes sociais, o governador da região afirmou que a cidade foi atacada com foguetes

Pelo menos 10 pessoas morreram e 18 ficaram feridas em um ataque russo na região ucraniana de Kharkiv, no nordeste do país, informou o governo de Kiev, que prometeu uma resposta.

As forças russas "executaram um ataque com foguetes em Pechenegi", a 40 quilômetros da fronteira, afirmou nas redes sociais o governador de Kharkiv, Oleg Sinegubov.

"Segundo informações preliminares, 10 pessoas morreram" e 18 ficaram feridas, acrescentou.

Várias residências e estabelecimentos comerciais foram danificados, segundo o governador.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nas redes sociais que o ataque atingiu um cruzamento muito movimentado, "um local com uma agência dos correios e comércios, cercado apenas por prédios residenciais".

As imagens do local atacado, divulgadas pelos serviços de emergência ucranianos, mostram as equipes de resgate prestando assistência às pessoas em meio a edifícios destruídos e veículos incendiados.

"Definitivamente, vamos responder a este bombardeio russo. E é igualmente importante que nossos parceiros complementem nossa (...) resposta com suas próprias ações para pressionar a Rússia e apoiar a Ucrânia", acrescentou Zelensky.

A região de Kharkiv, onde a Rússia ocupa algumas áreas, é um alvo frequente de bombardeios russos desde o início da invasão em fevereiro de 2022.

Na semana passada, a ONU informou que o número de civis mortos na guerra da Ucrânia atingiu em julho o nível mais elevado desde maio de 2022.

Na Rússia, as autoridades anunciaram que 620 drones foram lançados contra a região de Moscou. As defesas aéreas derrubaram mais de 180 aparelhos sobre a área da capital, informou o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, na rede social MAX.

Os ataques deixaram três feridos, incluindo uma menina de 10 anos, segundo o governador da região, Andrey Vorobyov, na plataforma Telegram.

As "consequências mais graves" foram registradas no distrito de Pavlovski Posad, onde uma casa ficou completamente destruída, afirmou Vorobyov. Um drone também atingiu um armazém da gigante do comércio eletrônico Wildberries, ao leste de Moscou.

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