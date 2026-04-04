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Guerra Rússia e Ucrânia Ataque russo deixa cinco mortos em mercado na Ucrânia Entre os feridos, uma jovem de 14 anos e dois homens de 28 e 72 anos se encontravam em estado grave

Um ataque russo com drones contra um mercado da cidade de Nikopol, na região ucraniana de Dnipropetrovsk, deixou cinco mortos e 25 feridos neste sábado (4), segundo as autoridades locais.

Entre os feridos, uma jovem de 14 anos e dois homens de 28 e 72 anos se encontravam em estado grave, indicou o chefe da administração militar regional, Oleksander Ganja.

O ataque ocorreu por volta das 9h50, hora local (3h50 de Brasília), segundo a Promotoria regional.

Fotos divulgadas pelas autoridades mostram bancadas do mercado destruídas e vários corpos estendidos no chão.

Ganja também informou pelo menos 14 feridos em bombardeios noturnos com drones de longo alcance, 11 deles na região de Sumy (norte), e três na de Dnipropetrovsk.

No sul do país, na cidade de Kherson, uma mulher morreu e outras duas ficaram feridas em um bombardeio durante a manhã contra um ponto de transporte público, segundo o governador regional, Oleksander Prokudin.

E em Kharkiv (nordeste), os bombardeios deixaram seis feridos, incluindo uma menina de 11 anos, indicaram as autoridades locais.

A Ucrânia costuma responder a estes ataques com bombardeios contra infraestruturas ligadas à indústria e ao comércio de hidrocarbonetos para minar a capacidade da Rússia de financiar seu esforço bélico.

Na Rússia, um ataque noturno com mísseis e drones contra a região de Rostov, no sul, na fronteira com a Ucrânia, deixou um morto e quatro feridos em estado grave, e danificou um navio, indicou o governador regional, Yuri Sliusar.

Outro bombardeio noturno da Ucrânia atingiu a região de Luhansk, ocupada pelas forças russas, e matou um menino de oito anos e seus pais, de acordo com as autoridades locais instaladas por Moscou.

Neste sábado, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, se reuniu em Istambul com o seu homólogo turco, Recep Tayip Erdogan, para conversar sobre segurança energética e marítima, e também sobre os esforços para pôr fim à guerra entre Ucrânia e Rússia, informou a Presidência turca.

Erdogan "destacou a importância que a Turquia dá à segurança da navegação no Mar Negro e o caráter crucial da segurança do abastecimento energético", ressaltou seu gabinete.

Os dois líderes abordaram as relações bilaterais entre Turquia e Ucrânia, "os esforços de paz no conflito entre Rússia e Ucrânia, e os acontecimentos regionais e internacionais", acrescentou.

Zelensky disse que os dois líderes conversaram sobre os "passos para implementar projetos conjuntos no desenvolvimento da infraestrutura de gás, assim como de oportunidades para a exploração de jazidas de gás".

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