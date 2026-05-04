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Guerra Ataque russo deixa nove mortos na Ucrânia Do outro lado, o responsável pela região russa de Belgorod, Viacheslav Gladkov, disse que um drone ucraniano havia matado um civil em uma área de fronteira

Um ataque russo com mísseis deixou pelo menos sete mortos no leste da Ucrânia e outro bombardeio matou duas pessoas no sul do país, anunciaram nesta segunda-feira (4) autoridades locais.

O ataque mais mortal foi em Merefa, nos arredores da segunda cidade mais populosa da Ucrânia, Kharkiv. Aos menos sete civis morreram e dezenas ficaram feridas, segundo autoridades regionais.

Jornalistas da AFP nesse município observaram vários corpos estendidos no chão, cobertos por mantas ou lençóis brancos. Nos arredores havia casas, lojas e carros danificados.

O governador regional de Kharkiv, Oleg Sinegubov, informou inicialmente cinco mortos, mas depois afirmou que dois homens sucumbiram aos ferimentos no hospital. Uma das vítimas era a esposa de Igor Kolodiazhni, de 41 anos, que saiu de casa dez minutos antes dela.

Ao ouvir a explosão, "entrei rápido no carro" e dirigiu de volta, contou à AFP. "Liguei para ela e ela não atendeu", disse o homem, cujos dois filhos de 6 e 16 anos sobreviveram.

O governador regional denunciou que o ataque foi dirigido contra "infraestruturas civis em uma cidade bem longe da linha de frente".

Uma parte importante da região de Kharkiv foi ocupada pelo Exército russo no início da guerra em 2022, mas foi retomada em grande medida pelas forças ucranianas.

Agora o Exército russo tenta reconquistar território na região. No sul da Ucrânia, na região de Zaporizhzhia, outro ataque russo matou um casal no município de Vilniansk, disse o governador regional.

Do outro lado, o responsável pela região russa de Belgorod, Viacheslav Gladkov, disse que um drone ucraniano havia matado um civil em uma área de fronteira.

A invasão russa da Ucrânia, o conflito mais violento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, provocou centenas de milhares de mortos entre os dois lados.

Os esforços dos Estados Unidos para alcançar um cessar-fogo não surtiram efeito e as negociações estão atualmente paralisadas.

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