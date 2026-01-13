Ter, 13 de Janeiro

CONFLITO

Ataque russo deixa pelo menos quatro mortos na cidade ucraniana de Kharkiv

Outras seis pessoas ficaram feridas no ataque noturno

Um ataque russo contra a cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, deixou quatro mortos e vários feridos, informou o governador regional nesta terça-feira(13).

Um ataque russo contra a cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, deixou quatro mortos e vários feridos, informou o governador regional nesta terça-feira(13).

“O número de pessoas mortas pelo ataque inimigo nos arredores de Kharkiv chegou a quatro”, publicou no Telegram o governador Oleg Syniehubov.

Ele disse que outras seis pessoas ficaram feridas no ataque noturno.

O prefeito de Kharkiv, Igor Terekhov, disse que um drone russo de longo alcance atingiu um centro médico infantil, onde provocou um incêndio.

Nos últimos meses, Moscou tem atingido a Ucrânia com ataques diários de drones e mísseis direcionados à sua infraestrutura energética para cortar o fornecimento de eletricidade em pleno inverno.

