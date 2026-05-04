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Conflito

Ataque russo deixa quatro mortos no leste da Ucrânia

Vítimas são homens de 50 e 63 anos e mulheres de 41 e 52 anos", escreveu o governador de Kharkiv, Oleg Sinegubov no Telegram

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Moradores locais removem os escombros de uma casa destruída por um recente ataque de drone no assentamento de Stariy Krym, na região de Donetsk, Ucrânia controlada pela Rússia, em 3 de maio de 2026, em meio ao conflito russo-ucraniano em cursoMoradores locais removem os escombros de uma casa destruída por um recente ataque de drone no assentamento de Stariy Krym, na região de Donetsk, Ucrânia controlada pela Rússia, em 3 de maio de 2026, em meio ao conflito russo-ucraniano em curso - Foto: Stringer/AFP

Um ataque russo com mísseis deixou pelo menos quatro mortos e 16 feridos na cidade de Merefa, no leste da Ucrânia, anunciou o governador da região de Kharkiv, Oleg Sinegubov.

“As vítimas são homens de 50 e 63 anos e mulheres de 41 e 52 anos”, escreveu Sinegubov no Telegram. Três feridos estão em condição crítica.

O ataque atingiu casas e blocos de apartamentos, lojas e um posto de gasolina, segundo o governador, que publicou imagens de prédios destruídos e de um carro queimado.

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Merefa tem quase 20.000 habitantes e fica a 15 milhas de Kharkiv, capital da região homônima e segunda maior cidade da Ucrânia.

Uma parte importante da região foi ocupada pelo Exército Russo no início da guerra em 2022, mas foi retomada em grande medida pelas forças ucranianas.

A invasão russa da Ucrânia, o conflito mais violento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, provocou centenas de milhares de mortos entre os dois lados.

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