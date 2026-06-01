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Guerra Ataque russo deixa quatro mortos no leste da Ucrânia O governador havia informado anteriormente a morte de uma mulher e dois feridos no ataque

Um ataque russo contra a cidade de Dnipro, no leste da Ucrânia, deixou 4 mortos e ao menos 16 feridos, vários deles em estado grave, informou nesta terça-feira (2) o governador regional.

“O número de feridos no ataque noturno russo em Dnipro subiu para 16”, declarou no Telegram o governador Oleksandr Ganzha. “Esse ataque inimigo tirou a vida de 4 pessoas”, acrescentou.

O governador havia informado anteriormente a morte de uma mulher e dois feridos no ataque. Já em Kiev, várias pessoas ficaram feridas nesta terça-feira, informaram autoridades, depois que jornalistas da AFP ouviram explosões na capital ucraniana.

“O inimigo está atacando com mísseis balísticos”, afirmou no Telegram o chefe da administração militar de Kiev, Timur Tkachenko, que conclamou a população a ir para os abrigos.

Após as explosões, alguns moradores foram para os abrigos carregando sacolas e cobertores pelas ruas de Kiev, onde jornalistas da AFP observaram uma densa coluna de fumaça.

O prefeito da capital, Vitali Klitschko, informou sobre vários incêndios e cortes de eletricidade provocados pelos ataques. Ao menos quatro pessoas ficaram feridas, indicou Klitschko.

Na cidade de Kharkiv, no centro da Ucrânia, oito pessoas ficaram feridas, segundo o governador regional, Oleg Sinegubov.

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