Ataque russo em Kharkiv deixa mais de 30 feridos, incluindo crianças

Um bombardeio russo contra a cidade ucraniana de Pervomaisky, na região de Kharkiv, deixou mais de 30 feridos, incluindo pelo menos nove crianças, informou a Presidência nesta terça-feira (4).

"Soubemos que há um número significativo de vítimas: 31 pessoas foram hospitalizadas", das quais pelo menos nove eram menores de idade, incluindo dois bebês, disse o chefe da administração presidencial ucraniana, Andrii Yermak, no Telegram.

Yermak disse que eles ficaram feridos depois que "os russos dispararam um projeto de alta potência" que incendiou vários carros em um estacionamento.

Por sua vez, o governador da região de Kharkiv, Oleg Sinegubov, publicou um vídeo que mostra fumaça saindo de carros queimados perto de um bloco residencial da era soviética.

A cidade de Pervomaisky fica a cerca de 80 milhas ao sul da capital regional, Kharkiv, relativamente longa do front na região de Donbass.