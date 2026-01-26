Ataque russo na Ucrânia danifica mosteiro declarado Patrimônio da Humanidade
O monumento compreende mais de 100 edifícios, assim como um labirinto subterrâneo de cavernas onde monges vivem e oram
Um ataque russo com drones e mísseis danificou partes do Mosteiro de Kiev-Petchersk, o monumento religioso mais famoso da Ucrânia e Patrimônio da Humanidade da Unesco, informou o Ministério da Cultura ucraniano nesta segunda-feira (26).
O ataque ocorreu na noite de sexta-feira e "uma inspeção visual preliminar revelou danos em portas e janelas", disse o ministério em um comunicado, compartilhando fotos de uma janela quebrada e um caderno aberto coberto de partículas de gesso.
O complexo, Patrimônio da Humanidade da Unesco fundado no século XI, compreende mais de 100 edifícios, assim como um labirinto subterrâneo de cavernas onde monges vivem e oram.
O monumento, conhecido como Mosteiro de Kiev-Petchersk, é considerado pelos cristãos ortodoxos o centro espiritual da Ucrânia.
A invasão russa, há quase quatro anos, danificou centenas de edifícios históricos, incluindo locais religiosos, museus e bibliotecas, segundo a Unesco.