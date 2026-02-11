A- A+

CONFLITO Ataque russo na Ucrânia deixa 4 mortos, incluindo 3 crianças Cerca de 15.000 civis ucranianos morreram e 40.600 ficaram feridos desde o início da invasão russa

Um ataque russo na região de Kharkiv matou três crianças pequenas e seu pai, informaram autoridades nesta quarta-feira (11).

Dois meninos de um ano e uma menina de dois anos morreram no ataque que atingiu uma residência na localidade de Bohodukhov, perto da fronteira russa, indicou a Promotoria regional.

Um homem de 34 anos, identificado pelos promotores como o pai dos menores, morreu em decorrência dos ferimentos.

“Como resultado do ataque, a casa ficou completamente destruída e pegou fogo, e a família ficou presa sob os escombros”, afirmou a Promotoria em um comunicado na plataforma de mensagens Telegram.

Uma mulher, identificada pelos promotores como a mãe das crianças e grávida de oito meses, ficou ferida na explosão e sofreu “traumatismo cranioencefálico”, segundo a mesma fonte.

Uma pessoa idosa que mora em uma residência vizinha também precisou de atendimento médico.

A Promotoria regional afirmou que abriu uma investigação “pela prática de um crime de guerra que resultou na morte de civis”.

Bogodujiv fica na região de Kharkiv, onde as forças russas intensificaram recentemente os ataques contra as infraestruturas de transporte e energia.

Autoridades ucranianas e russas mantiveram conversas mediadas pelos Estados Unidos em Abu Dhabi com o objetivo de pôr fim à invasão de Moscou, que já dura quatro anos.

As duas partes realizaram uma troca de prisioneiros na semana passada, embora um acordo para encerrar o conflito ainda pareça distante.

Segundo a missão de observação dos direitos humanos da ONU na Ucrânia, cerca de 15.000 civis ucranianos morreram e 40.600 ficaram feridos desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro de 2022.

Veja também