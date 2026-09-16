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Conflito

Ataque russo no sul da Ucrânia deixa cinco mortos

Nikopol fica na margem oposta do rio Dnieper, diante da usina nuclear de Zaporizhzhia, ocupada por tropas russas desde os primeiros dias da invasão de 2022

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Esta fotografia, divulgada pelo Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia em 16 de setembro de 2026, mostra o interior de um micro-ônibus intermunicipal danificado após um ataque de drone russo no distrito de Nikopol, região de DnipropetrovskEsta fotografia, divulgada pelo Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia em 16 de setembro de 2026, mostra o interior de um micro-ônibus intermunicipal danificado após um ataque de drone russo no distrito de Nikopol, região de Dnipropetrovsk - Foto: Divulgação/Serviço De Emergência Do Estado Da Ucrânia/AFP

Um ataque russo com um drone contra um micro-ônibus perto da linha de frente matou cinco pessoas nesta quarta-feira (16) no sul da Ucrânia, informaram as autoridades locais.

“Cinco pessoas morreram e pelo menos sete ficaram feridas em consequência de um ataque inimigo contra um micro-ônibus no distrito de Nikopol. Os russos atingiram o veículo com um drone”, afirmou Oleksandr Ganzha, governador da região de Dnipropetrovsk.

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Nikopol fica na margem oposta do rio Dnieper, diante da usina nuclear de Zaporizhzhia, ocupada por tropas russas desde os primeiros dias da invasão de 2022.

As mortes de civis na Ucrânia registraram o nível mais elevado desde os primeiros meses da guerra, segundo as Nações Unidas, em meio a uma escalada dos ataques.

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