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ATIRADOR Ataque 'terrorista' e supostamente 'racista' deixa um morto perto de Paris Segundo a polícia local, o atirador tinha a intenção de atingir migrantes

Um homem abriu fogo contra pessoas de origem imigrante perto de Paris nesta sexta-feira (23), em um ataque "terrorista" e supostamente "racista", segundo as autoridades, que deixou um morto e cinco feridos antes de ele ser detido.

"Trata-se claramente de um crime terrorista, é um ato extremamente grave", denunciou o ministro do Interior, Laurent Nuñez, que anunciou um balanço de um morto e cinco feridos.

O prefeito de Trappes, Ali Rabeh, denunciou "um atentado com conotação racista, provavelmente islamofóbico" e instou uma "desescalada".

Os ataques aconteceram por volta das 10h30 locais (05h30 em Brasília) em Trappes e La Verrière, ao sudoeste de Paris, e o homem foi rapidamente detido a poucos quilômetros de distância, na localidade vizinha de Coignères, segundo uma fonte policial.

Cinco agentes "prenderam o autor muito rapidamente" e "provavelmente (...) interromperam essa jornada assassina", que "deve ter durado pouco menos" de 15 minutos, explicou Nuñez.

O homem "claramente atirava ao acaso e com vontade de provocar uma carnificina", em vários bairros da cidade, afirmou Rabeh ao canal BFMTV.

"Coração partido"

Samy, um morador do centro da cidade, viu, de sua janela, um corpo estendido no chão. Sua mãe estava na rua, viu um carro Clio cinza "passar em alta velocidade" e ouviu "disparos", acrescentou.

"Estou com o coração partido e o que me domina é o medo", declarou outro morador, Adel, de 50 anos, referindo-se ao perfil das vítimas. "Eu mesmo sou de origem magrebina e (...) e Deus sabe, somos muitos", acrescentou.

O atirador disparou rajadas a bordo de um carro, confirmou à AFP uma fonte policial.

O homem, de 39 anos, foi detido em posse de uma pistola-metralhadora e granadas de gás lacrimogêneo, e já possui antecedentes, segundo outra fonte policial.

A Procuradoria Nacional Antiterrorista (Pnat) abriu uma investigação por "assassinato relacionado a uma ação terrorista", motivada por "um pertencimento, real ou suposto, a uma determinada raça, etnia, nação ou religião".

"Nossos pensamentos estão com as vítimas, com suas famílias, assim como com todos os habitantes", escreveu o presidente francês, Emmanuel Macron, no X.

Menina de 12 anos ferida

Entre os feridos há uma menina de 12 anos, que levou oito tiros e cujo prognóstico é estável, informou o prefeito de La Verrière, Nicolas Dainville.

Dois funcionários da limpeza, de origem africana, ficaram feridos enquanto trabalhavam em uma escola, explicou. "É um horror, um trauma, um pesadelo", acrescentou à AFP.

O prefeito de Trappes indicou, por sua vez, que "a pessoa falecida é de origem africana e a pessoa em estado crítico é de origem magrebina", declarou.

As forças de segurança registraram 9.700 crimes ou delitos "de caráter racista" na França em 2025, um aumento de 5% em relação ao ano anterior, segundo o Ministério do Interior.

Os atos contra muçulmanos aumentaram 88% naquele ano, chegando a 326, em um contexto de avanço dos partidos de extrema direita e anti-imigração na França.

O ataque ocorreu enquanto as autoridades preparavam um significativo reforço policial para evitar distúrbios por parte de grupos de "extrema esquerda", diante de uma nova jornada de protestos sociais no sábado.

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