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Conflito

Ataque ucraniano com drones deixa dois mortos no sudoeste da Rússia

Esforços diplomáticos para acabar com a guerra permanecem estagnados

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Esta fotografia, divulgada pelo Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia em 20 de maio de 2026, mostra equipes de resgate combatendo um incêndio no local de um ataque aéreo em Konotop, região de Sumy, durante a invasão russa da UcrâniaEsta fotografia, divulgada pelo Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia em 20 de maio de 2026, mostra equipes de resgate combatendo um incêndio no local de um ataque aéreo em Konotop, região de Sumy, durante a invasão russa da Ucrânia - Foto: Serviço De Emergência Do Estado Da Ucrânia / AFP

Duas pessoas morreram nesta quinta-feira (21) em um ataque ucraniano com drones na região russa de Samara, no sudoeste do país, informou o governador local.

"As Forças Armadas ucranianas atacam a cidade de Sirzan com drones", anunciou Viacheslav Fedorishchev na plataforma de mensagens Telegram.

O ataque em Sirzan, que abriga uma importante refinaria de petróleo, deixou dois mortos e feridos, segundo o governador.

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Em resposta aos bombardeios diários do Exército russo há mais de quatro anos, a Ucrânia ataca com frequência a Rússia, onde afirma que visa instalações militares e de energia para cortar as receitas de Moscou que financiam a ofensiva.

Os esforços diplomáticos para acabar com a guerra permanecem estagnados, em particular desde o início da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã no final de fevereiro, que monopolizou a atenção de Washington.

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