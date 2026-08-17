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CONFLITO

Ataque ucraniano com mísseis deixa seis mortos na Rússia

No domingo (16), centenas de drones deixaram 12 mortos na Rússia, enquanto os ataques russos mataram sete pessoas na Ucrânia

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Ataque ucraniano com mísseis deixa seis mortos na RússiaAtaque ucraniano com mísseis deixa seis mortos na Rússia - Foto: Stringer / AFP

Seis pessoas morreram em um ataque ucraniano com mísseis na região russa de Belgorod, perto da fronteira, anunciaram as autoridades locais nesta segunda-feira (17).

"Terroristas ucranianos atacaram com mísseis a localidade de Koloskovo, no distrito de Valuiski", anunciou o governador da região, Alexandr Shuvaev, na plataforma estatal MAX.

Ele informou que "seis civis morreram e quatro ficaram feridos, incluindo uma criança".

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Rússia e Ucrânia intensificaram os ataques nos últimos meses, o que aumentou o número de vítimas, mais de quatro anos após o início da ofensiva russa.

No domingo, centenas de drones deixaram 12 mortos na Rússia, enquanto os ataques russos mataram sete pessoas na Ucrânia.

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