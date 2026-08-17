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CONFLITO Ataque ucraniano com mísseis deixa seis mortos na Rússia No domingo (16), centenas de drones deixaram 12 mortos na Rússia, enquanto os ataques russos mataram sete pessoas na Ucrânia

Seis pessoas morreram em um ataque ucraniano com mísseis na região russa de Belgorod, perto da fronteira, anunciaram as autoridades locais nesta segunda-feira (17).

"Terroristas ucranianos atacaram com mísseis a localidade de Koloskovo, no distrito de Valuiski", anunciou o governador da região, Alexandr Shuvaev, na plataforma estatal MAX.

Ele informou que "seis civis morreram e quatro ficaram feridos, incluindo uma criança".

Rússia e Ucrânia intensificaram os ataques nos últimos meses, o que aumentou o número de vítimas, mais de quatro anos após o início da ofensiva russa.

No domingo, centenas de drones deixaram 12 mortos na Rússia, enquanto os ataques russos mataram sete pessoas na Ucrânia.

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