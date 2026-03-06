Sex, 06 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta06/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
GUERRA

Ataque ucraniano deixa dois mortos na região ocupada de Kherson, afirma Rússia

Em Oleshky, "drones inimigos lançaram sua carga (explosiva) diretamente sobre pessoas reunidas" perto de um mercado "antes da sua abertura"

Reportar Erro
Dois mortos na Rússia em ataques ucranianosDois mortos na Rússia em ataques ucranianos - Foto: Sergei Fapon / AFP

Um ataque ucraniano matou duas pessoas na área da região ucraniana de Kherson controlada pela Rússia, anunciou nesta sexta-feira (6) o governador nomeado por Moscou, Vladimir Saldo.

Em Oleshky, "drones inimigos lançaram sua carga (explosiva) diretamente sobre pessoas reunidas" perto de um mercado "antes da sua abertura", escreveu Saldo na plataforma de mensagens Telegram.

Leia também

• Avanço russo na Ucrânia desacelera e atinge nível mais baixo em quase dois anos

• Ucrânia e EUA concluem diálogo em Genebra, após Rússia afirmar não ter 'prazos' para encerrar guerra

• Antes de negociação, Rússia afirma não ter 'prazos' para acabar com guerra na Ucrânia

"Segundo as primeiras informações, duas pessoas morreram e 12 ficaram feridas", acrescentou o governador designado, que relatou apenas vítimas civis.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter