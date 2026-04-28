Ataque ucraniano deixa três mortos na Rússia
Segundo o governador de Belgorod, Viatcheslav Gladkov, o ataque também deixou três feridos
Três pessoas morreram nesta terça-feira (28) em um ataque ucraniano com drones na região russa fronteiriça de Belgorod, informou o governador Viatcheslav Gladkov.
“Três civis morreram em consequência dos ataques com drones das Forças Armadas Ucranianas”, escreveu o governador na plataforma de mensagens do Telegram.
Segundo o governador, o ataque também deixou três feridos.
Os drones atingiram um automóvel na localidade de Voznesenovka e mataram um homem. Também atingiram um veículo na localidade de Bobrava, onde um casal morreu, segundo a mesma fonte.
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Desde o início da sua intervenção na Ucrânia, em fevereiro de 2022, a Rússia bombardeou com frequência o território ucraniano e, em particular, as suas infraestruturas essenciais.
Em resposta, a Ucrânia ataca alvos russos que afirmam representar instalações militares, mas também ataca usinas de energia para reduzir a capacidade da Rússia de financiar sua campanha bélica.
Nesta terça-feira, um incêndio foi registrado em uma refinaria de petróleo em Tuapse, no sul da Rússia, após a queda dos destroços de um drone ucraniano, segundo as autoridades locais.