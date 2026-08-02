Ataque ucraniano no sudoeste da Rússia deixa dois mortos
Ministério da Defesa da Rússia anunciou que interceptou 635 drones lançados contra mais de 10 regiões durante a noite
Um ataque ucraniano com drones matou duas pessoas no sudoeste da Rússia, informou neste domingo (2) o governador da região de Saratov, a 750 quilômetros da fronteira.
"Como resultado de um ataque inimigo com drones, duas pessoas morreram. Minhas condolências aos familiares e entes queridos", afirmou o governador Roman Busargin.
Leia também
• Bombardeios noturnos israelenses deixam oito mortos em Gaza
• AIEA alerta para queda de energia em usina nuclear enquanto Rússia ataca portos ucranianos
• Rússia ataca capital ucraniana com mísseis balísticos e drones, e deixa pelo menos 9 mortos
O Ministério da Defesa da Rússia anunciou que interceptou 635 drones lançados contra mais de 10 regiões durante a noite.
A Ucrânia intensificou os ataques contra áreas civis na Rússia em resposta aos persistentes bombardeios russos contra seu território.
Nas últimas semanas, os ataques ucranianos se concentraram em refinarias e depósitos de combustíveis, em um armazém da gigante do comércio eletrônico Wildberries e em navios de carga no mar.