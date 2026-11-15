Ataque ucraniano provoca incêndio em central petroquímica russa
Segundo a imprensa ucraniana e russa, os drones provocaram um incêndio nas instalações da central petroquímica NKNK
Drones ucranianos atingiram neste domingo (15) a zona industrial de Nizhnekamsk, no centro da Rússia, segundo as autoridades locais, e provocaram um incêndio em uma das maiores centrais petroquímicas do país.
"No começo da manhã, Nizhnekamsk foi alvo de um ataque em larga escala e prolongado com drones inimigos. Como consequência do ataque, várias instalações da zona industrial foram danificadas, assim como um prédio residencial", informou no Telegram o prefeito Radmir Beliaev.
A cidade de quase 240.000 habitantes, conhecida como a capital petroquímica do Tartaristão, abriga, entre outras instalações, refinarias de petróleo e uma importante central petroquímica.
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As autoridades desta república russa, citadas pela imprensa, relataram três feridos.
Segundo a imprensa ucraniana e russa, os drones provocaram um incêndio nas instalações da central petroquímica NKNK, que pertence ao grupo Sibur, o maior do setor petroquímico russo.
O Ministério da Defesa russo informou que derrubou 533 drones ucranianos nas últimas horas em 10 regiões da Rússia e na Crimeia anexada.