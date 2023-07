A- A+

AMÉRICA DO NORTE Ataques a tiros deixam oito mortos nos EUA na véspera do feriado da Independência Disparos deixaram cinco mortos na Filadélfia e outras três vítimas fatais em Fort Worth;

Ao menos oito pessoas morreraram e outras 10 ficaram feridas em ataques a tiros nos Estados Unidos durante a noite desta segunda-feira (3), véspera do feriado de 4 de julho, quando se celebra a Independência norte-americana. Na Filadélfia, no estado da Pensilvânia, cinco pessoas morreram e duas crianças ficaram feridas. Em Fort Worth, no Texas, um tiroteio deixou três mortos e oito feridos.

O número de ataques a tiros ocorridos em 2023 nos Estados Unidos chegou a 348°, de acordo com Gun Violence Archive. Ocorrências do tipo sem mortos foram relatadas na Carolina do Norte, Michigan e Ohio ao longo desta terça-feira. O presidente Joe Biden se pronunciou sobre a onda de tiroteios por meio de um comunicado:

— Enquanto nossa nação celebra o Dia da Independência, oremos pelo dia em que nossas comunidades estejam livres da violência armada. Nos últimos dias, nossa nação sofreu mais uma vez uma onda de tiroteios trágicos e sem sentido em comunidades nos Estados Unidos — disse Biden.

A polícia texana disse ao The New York Times não ter ainda informações quanto a motivação por trás dos disparos e que segue investigando a ocorrência. Nenhuma pessoa foi presa até o momento.

— Fogos de artifício estavam sendo disparados, enquanto muitas pessoas tentavam fugir da área dos tiros. Foi difícil para eles navegar rapidamente pela área — disse capitão Shawn Murray, do Departamento de Polícia de Fort Worth.

As vítimas fatais na Filadélfia são todas homens, com idades entre 20 e 59 anos, informou Danielle Outlaw, comissária de polícia. Duas crianças, de dois e 11 anos, ficaram feridas.

A polícia anunciou a detenção do atirador, um homem de 40 anos que estava com um colete à prova de balas e armado com um rifle e uma pistola, perto do local do tiroteio no bairro de Kingsessing, afirmou Outlaw. Ainda segundo a polícia, o atirador fez os disparos aparentemente ao 'acaso'.

Veja também

Remédio Diabetes: primeira insulina semanal pode chegar ao Brasil em 2025; saiba como funciona