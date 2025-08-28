Ataques aéreos de Israel atingem a capital do Iêmen
Os ataques atingiram áreas densamente povoadas do sul e oeste de Sanaa
Israel lançou um ataque aéreo na quinta-feira, 28, contra a capital iemenita, Sanaa, causando danos na sede do governo do grupo rebelde houthi no Iêmen, informaram os houthis e o exército israelense.
Os ataques atingiram áreas densamente povoadas do sul e oeste de Sanaa. Até o momento, não há relatos de vítimas.
"Pareceu um terremoto", disse Hussein Salem, um residente de Sanaa que viu colunas de fumaça na vizinhança da área oeste de Sanaa.
Os ataques ocorreram enquanto o canal de notícias por satélite dos houthis, apoiado pelo Irã, transmitia um discurso pré-gravado do líder principal dos rebeldes, Abdul-Malik al-Houthi.
O exército israelense afirmou que atingiu um "alvo militar" houthi em Sanaa, sem dar mais detalhes.
Os ataques de quinta-feira ocorreram depois que o exército israelense informou, no início do dia, que interceptou um drone lançado em direção a Israel pelos rebeldes, no terceiro ataque do Iêmen a Israel na última semana.
Os ataques foram uma resposta aos bombardeios israelenses em Sanaa no domingo, que mataram pelo menos 10 pessoas.
A ofensiva israelense atingiu uma instalação de petróleo de propriedade da principal empresa petrolífera do Iêmen, controlada pelos houthis, uma usina de energia e um local militar em uma área onde se encontra o palácio presidencial, segundo os houthis e o exército israelense.
As tensões na região estavam elevadas na quinta-feira, já que França, Alemanha e Reino Unido iniciaram um processo para reimpor sanções da ONU ao Irã por seu programa nuclear.
O mecanismo poderia congelar ativos iranianos no exterior, interromper acordos de armas e renovar sanções sobre seu programa de mísseis balísticos.
O Irã condenou a medida das nações europeias como "injustificada, ilegal e sem qualquer base legal".
Os houthis lançaram mísseis e drones em direção ao território israelense e atacaram navios no Mar Vermelho durante a guerra de Israel contra o Hamas em Gaza. Os rebeldes argumentam que seus ataques são em solidariedade aos palestinos.
Em resposta aos ataques dos houthis, Israel e uma coalizão liderada pelos Estados Unidos bombardearam as áreas controladas pelos rebeldes no Iêmen, incluindo Sanaa e a estratégica cidade costeira de Hodeida, com ataques pesados durante meses. Os ataques israelenses colocaram o aeroporto de Sanaa fora de serviço em maio. Fonte: Associated Press
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado