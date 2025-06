Ataques dos EUA ao Irã deixam mercado de petróleo em alerta para possível aumento nos preços

A- A+

Os operadores de petróleo estão se preparando para um possível salto nos preços do petróleo quando o mercado reabrir, com atenção voltada para saber se a retaliação do Irã aos ataques aéreos dos Estados Unidos causará interrupções nos fluxos de petróleo bruto, que até agora permaneceram amplamente inalterados.

Após uma semana turbulenta, os contratos futuros do Brent subiram 11% desde que Israel atacou seu inimigo, embora com fortes oscilações diárias. A expectativa é de que a alta seja retomada nesta segunda-feira, depois que a ofensiva dos EUA elevou dramaticamente as tensões em uma região responsável por um terço da produção global de petróleo.

A sustentabilidade dessa alta dependerá das próximas ações do Irã. Até agora, o conflito pouco afetou o fluxo de petróleo da região e, na verdade, as exportações iranianas aumentaram desde o início dos ataques israelenses, em 13 de junho.

Vários traders disseram que, embora esperem uma alta nos preços na abertura do mercado, será necessária uma interrupção real nos fluxos para que os preços se sustentem.

— Agora que os EUA agiram, a bola está com o Irã — disse Harry Tchilinguirian, chefe do setor de pesquisa do Onyx Capital Group. —O caminho que escolherem para retaliar ditará a direção dos preços.



Uma das principais preocupações dos comerciantes é a possibilidade de interrupção no Estreito de Ormuz. Esse ponto estratégico de passagem marítima, localizado na entrada do Golfo Pérsico, é vital para cerca de um quinto do petróleo mundial — não apenas do Irã, mas também de importantes membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

Em um momento da semana passada, parecia ser mais uma questão de “quando” do que de “se” os EUA interviriam. Isso pareceu mudar no fim da quinta-feira, quando Trump afirmou que levaria duas semanas para tomar sua decisão.

No entanto, nas primeiras horas de domingo, pelo horário iraniano, ele anunciou que as instalações de Fordow, Natanz e Isfahan foram atingidas, e descreveu uma “carga de bombas” lançada sobre Fordow, um local-chave para o enriquecimento de urânio.

Horas depois, em um pronunciamento televisionado à nação, o presidente dos EUA afirmou que os ataques “aniquilaram totalmente” os três alvos, além de ameaçar com novas ações militares caso o Irã não firmasse a paz com Israel.

— Muito dependerá de como o Irã responderá nas próximas horas e dias — mas isso pode nos colocar no caminho do petróleo a US$ 100, se o Irã reagir conforme já ameaçou anteriormente —disse Saul Kavonic, analista de energia da MST Marquee. — Esse ataque dos EUA pode levar a uma escalada generalizada do conflito, com o Irã retaliando contra interesses americanos na região, incluindo infraestrutura petrolífera no Golfo, como no Iraque, ou dificultando a passagem pelo Estreito de Ormuz.

O destino do petróleo é importante porque ele influencia os preços dos combustíveis e a inflação — algo que Trump prometeu conter durante sua campanha eleitoral. Em tempos de extrema volatilidade, a escassez de petróleo já chegou até a precipitar recessões.

Desde mercados de opções em frenesi, passando pelo aumento nos preços do frete e do diesel, até uma reconfiguração radical da curva futura do petróleo — toda essa volatilidade deve se intensificar na próxima semana.

“O mercado quer certeza, e isso agora empurra firmemente os EUA para o teatro de operações do Oriente Médio”, disse Joe DeLaura, estrategista global de energia do Rabobank e ex-trader, acrescentando que os preços devem subir quando o mercado de petróleo reabrir. “Mas acho que isso significa que a Marinha dos EUA terá a missão de manter o Estreito (de Ormuz) aberto”, afirmou, acrescentando que os preços podem alcançar a faixa entre US$ 80 e US$ 90 por barril.

Saída de posições

O mercado já estava em alerta mesmo antes do anúncio de Trump. Os operadores vêm encerrando posições em contratos futuros em um dos ritmos mais rápidos já registrados — um indicativo tanto do estresse que os altos níveis de volatilidade impõem aos livros de derivativos quanto da imprevisibilidade do cenário à frente.



No total, o número de contratos futuros mantidos nas principais bolsas caiu o equivalente a 367 milhões de barris, ou cerca de 7%, desde o fechamento em 12 de junho, véspera do ataque de Israel. Traders e corretores dizem que os altos níveis de volatilidade dificultaram o fechamento de negócios na última semana.

— Operadores e analistas devem observar as atuais oscilações dos preços do petróleo no contexto de uma retirada especulativa de risco— disse Ryan Fitzmaurice, estrategista sênior de commodities do Marex Group Plc. — Daqui em diante, a volatilidade do mercado e o volume de posições em aberto serão pontos-chave a acompanhar.

O custo para contratar um navio para transportar petróleo do Oriente Médio para a China subiu cerca de 90% desde antes do início dos ataques israelenses. Os lucros dos navios que transportam combustíveis como gasolina e querosene de aviação também dispararam, assim como os prêmios de seguro.

O perigo para as embarcações nas águas da região ficou evidente quando dois petroleiros colidiram, provocando uma explosão em chamas — embora, neste caso, o proprietário do navio tenha afirmado que não havia ligação com o conflito.

Ainda assim, quase 1.000 navios por dia estão tendo seus sinais de GPS bloqueados, criando riscos de segurança crescentes. O Centro MICA, uma organização francesa de ligação entre as forças armadas e o transporte marítimo comercial, afirmou que a colisão dos petroleiros provavelmente foi “agravada” pelo bloqueio dos sinais.

O risco para os fluxos vindos da região, somado ao forte aumento nos custos de transporte marítimo, tem impulsionado a demanda por petróleo bruto de fora do Golfo Pérsico.

Risco de recuo

Mesmo que as tensões permaneçam elevadas, há precedentes nos últimos anos em que até mesmo interrupções significativas no fornecimento foram rapidamente resolvidas, fazendo o mercado se acalmar novamente.

Quando um ataque em 2019 às instalações de processamento em Abqaiq, na Arábia Saudita, interrompeu 7% do fornecimento global, levou apenas algumas semanas para que os contratos futuros de petróleo passassem a ser negociados a preços mais baixos do que antes dos ataques, à medida que os suprimentos foram rapidamente restaurados e compensados.

Há estoques de emergência nos países consumidores que podem ser acionados, se necessário — algo que pode proteger o setor contra eventuais interrupções no fornecimento.

Esse é um dos motivos — juntamente com o fato de que muitas ameaças geopolíticas persistentes frequentemente não se traduzem em interrupções reais de fornecimento — pelos quais os traders dizem que os preços não dispararam mais antes do ataque de domingo.

Agora, isso será posto à prova.

— Este é o grande evento — disse John Kilduff, sócio da Again Capital. — A reação padrão do mercado diante desse acontecimento é de alta. O quão alta dependerá da resposta do Irã — ou das chances reais de uma resposta significativa, que podem nem existir.

