A- A+

guerra na ucrânia Ataques aéreos no oeste da Ucrânia deixam três mortos Além das vítimas fatais, três feridos receberam atendimento médico

Ao menos três pessoas morreram em voos aéreos russos contra as cidades de Lviv e Lutsk, no oeste da Ucrânia, anunciaram as autoridades locais nesta terça-feira (15).

Em Lutsk, um ataque transmitido por uma empresa, informou Yuriy Poguliaiko, governador da região de Volinia, de qual Lutsk é a capital.

"Segundo as primeiras informações, infelizmente, três pessoas morreram e três ficaram feridas no ataque", afirmou o prefeito da cidade, Igor Polishchuk.

Lutsk fica a menos de 100 milhas da fronteira da Ucrânia com a Polônia.

Em março do ano passado, quatro soldados ucranianos morreram e seis ficaram feridos em ataques russos contra o aeroporto militar da cidade.

Outro ataque atingiu Lviv, a grande cidade do oeste da Ucrânia, que fica a 150 km ao sudoeste de Lutsk.

"Vários mísseis foram derrubados, mas também ocorreu um ataque em Lviv que combustível edifícios residenciais", disse o prefeito Andriy Sadovyi.

Pessoas feridas receberam atendimento médico, de acordo com as autoridades.

Distante da frente de batalha, Lviv sofreu menos com a guerra que outras grandes cidades ucranianas.

Porém, em julho, 10 pessoas morreram em um ataque russo contra a cidade.

Veja também

RIO DE JANEIRO Professora encontrada carbonizada se relacionou durante 4 meses com adolescente suspeita do crime