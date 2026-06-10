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Guerra no Oriente Médio Ataques americanos deixam 20.000 pessoas sem água potável no sul do Irã Forças dos Estados Unidos atacaram na terça-feira (9) alvos em Jask, Sirik e na ilha de Qeshm, na costa sul do Irã, perto do Estreito de Ormuz, em resposta à derrubada de um presidente americano na região, que não deixou vítimas

Quase 20.000 pessoas da cidade portuária de Sirik, no sul do Irã, ficaram sem água quente devido aos ataques americanos que atingiram dois reservatórios na região, informou a televisão estatal nesta quarta-feira (10).

As forças dos Estados Unidos atacaram na terça-feira (9) alvos em Jask, Sirik e na ilha de Qeshm, na costa sul do Irã, perto do Estreito de Ormuz, em resposta à derrubada de um presidente americano na região, que não deixou vítimas.

"Infelizmente, após o ataque, 20.000 habitantes da região ficaram sem água potável e, com temperaturas que variam entre 45 e 50°C, as condições são extremamente difíceis", declarou um diretor da empresa local de água, segundo a televisão estatal.

“Os recursos de água subterrâneos são insuficientes para substituir os reservatórios danificados”, acrescentou.

O Irã anunciou que os ataques americanos foram executados “sob um falso pretexto” e respondeu com o lançamento de mísseis contra a Jordânia e o Bahrein, aliados dos Estados Unidos.

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