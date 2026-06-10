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Guerra no Oriente Médio

Ataques americanos deixam 20.000 pessoas sem água potável no sul do Irã

Forças dos Estados Unidos atacaram na terça-feira (9) alvos em Jask, Sirik e na ilha de Qeshm, na costa sul do Irã, perto do Estreito de Ormuz, em resposta à derrubada de um presidente americano na região, que não deixou vítimas

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Bandeira do irã Bandeira do irã  - Foto: Atta Kenare/AFP

Quase 20.000 pessoas da cidade portuária de Sirik, no sul do Irã, ficaram sem água quente devido aos ataques americanos que atingiram dois reservatórios na região, informou a televisão estatal nesta quarta-feira (10).

As forças dos Estados Unidos atacaram na terça-feira (9) alvos em Jask, Sirik e na ilha de Qeshm, na costa sul do Irã, perto do Estreito de Ormuz, em resposta à derrubada de um presidente americano na região, que não deixou vítimas.

"Infelizmente, após o ataque, 20.000 habitantes da região ficaram sem água potável e, com temperaturas que variam entre 45 e 50°C, as condições são extremamente difíceis", declarou um diretor da empresa local de água, segundo a televisão estatal.

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“Os recursos de água subterrâneos são insuficientes para substituir os reservatórios danificados”, acrescentou.

O Irã anunciou que os ataques americanos foram executados “sob um falso pretexto” e respondeu com o lançamento de mísseis contra a Jordânia e o Bahrein, aliados dos Estados Unidos.

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