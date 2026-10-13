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Conflito Ataques contra dois navios no mar Negro deixam 11 desaparecidos "Não temos provas sólidas e claras para apresentar acusações contra nenhuma das partes, mas, segundo toda lógica, o resultado aponta para a Rússia", ressaltou o primeiro-ministro da Bulgária, Roumen Radev

Onze pessoas permaneceram desaparecidas após novos ataques contra dois navios mercantes perto do litoral da Bulgária no Mar Negro, anunciou nesta terça-feira (13) o primeiro-ministro Roumen Radev, que convocou um embaixador da Rússia em resposta.

“Não temos provas sólidas e claras para apresentar acusações contra nenhuma das partes, mas, segundo toda lógica, o resultado aponta para a Rússia”, ressaltou Radev.

Um primeiro navio foi atacado na madrugada desta terça-feira a cerca de 30 quilômetros a leste da cidade portuária de Byala.

Segundo Radev, o "Chelsea 3" – com bandeira de Malta e de propriedade ucraniana – foi "atingido por três drones aéreos" e sua tripulação, composto por sete ucranianos e oito azerbaijanos, foi resgatado e levado ao porto búlgaro de Varna, onde membros "recebem atendimento médico por lesões leves".

O segundo ataque ocorreu a 27 km de Krapets (noroeste) contra o “HS Dignity”, com bandeira da Guiné-Bissau, que acabou por descobrir, acrescentou.

Cinco tripulantes foram resgatados e 11 continuam desaparecidos, informou à AFP um porta-voz da administração regional de Dobrich (nordeste).

Dois navios mercantes já foram atacados por drones na semana passada na zona econômica exclusiva da Bulgária no Mar Negro, algo inédito desde a invasão russa da Ucrânia em 2022.

“Este novo ataque contra navios mercantes nas imediações das águas territoriais búlgaras é absolutamente inaceitável”, declarou Radev nesta terça-feira (13).

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