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Conflito

Ataques contra dois navios no mar Negro deixam 11 desaparecidos

"Não temos provas sólidas e claras para apresentar acusações contra nenhuma das partes, mas, segundo toda lógica, o resultado aponta para a Rússia", ressaltou o primeiro-ministro da Bulgária, Roumen Radev

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Esta captura de tela, obtida de um conteúdo gerado pelo usuário (UGC) e divulgada pela AFPTV, mostra um incêndio em uma embarcação, provavelmente um petroleiro, na cidade russa de Sochi, no Mar NegroEsta captura de tela, obtida de um conteúdo gerado pelo usuário (UGC) e divulgada pela AFPTV, mostra um incêndio em uma embarcação, provavelmente um petroleiro, na cidade russa de Sochi, no Mar Negro - Foto: -UGC/UGC/AFP

Onze pessoas permaneceram desaparecidas após novos ataques contra dois navios mercantes perto do litoral da Bulgária no Mar Negro, anunciou nesta terça-feira (13) o primeiro-ministro Roumen Radev, que convocou um embaixador da Rússia em resposta.

“Não temos provas sólidas e claras para apresentar acusações contra nenhuma das partes, mas, segundo toda lógica, o resultado aponta para a Rússia”, ressaltou Radev.

Um primeiro navio foi atacado na madrugada desta terça-feira a cerca de 30 quilômetros a leste da cidade portuária de Byala.

Segundo Radev, o "Chelsea 3" – com bandeira de Malta e de propriedade ucraniana – foi "atingido por três drones aéreos" e sua tripulação, composto por sete ucranianos e oito azerbaijanos, foi resgatado e levado ao porto búlgaro de Varna, onde membros "recebem atendimento médico por lesões leves".

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O segundo ataque ocorreu a 27 km de Krapets (noroeste) contra o “HS Dignity”, com bandeira da Guiné-Bissau, que acabou por descobrir, acrescentou.

Cinco tripulantes foram resgatados e 11 continuam desaparecidos, informou à AFP um porta-voz da administração regional de Dobrich (nordeste).

Dois navios mercantes já foram atacados por drones na semana passada na zona econômica exclusiva da Bulgária no Mar Negro, algo inédito desde a invasão russa da Ucrânia em 2022.

“Este novo ataque contra navios mercantes nas imediações das águas territoriais búlgaras é absolutamente inaceitável”, declarou Radev nesta terça-feira (13).

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