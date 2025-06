Ataques contra o Irã vão continuar por alguns dias ou semanas, diz embaixador de Israel

A- A+

Os ataques israelenses contra o Irã vão continuar por alguns dias ou semanas, afirmou o embaixador de Israel para a Organização das Nações Unidas (ONU), Danny Danon, em entrevista para a Bloomberg TV na manhã desta sexta-feira (13). "Mas é difícil estimar o tempo exato ou qual será o resultado", disse

Danon afirmou que o governo israelense leva a sério as ameaças iranianas de usar mísseis balísticos contra Israel e que acredita na força do país, por isso começaram a preparar a população e fechar embaixadas como medidas de precaução. "Estamos nos preparando para enfrentar ataques fortes e intensos do Irã. Esperamos que a população siga as orientações", pontuou



Ao ser questionado, o embaixador israelense ressaltou que o país "nunca pediu" que os Estados Unidos lutem em sua defesa. "Sabemos como lutar e derrotar nossos inimigos", destacou, acrescentando que a ofensiva foi motivada por ver que a "diplomacia não estava funcionando contra o Irã".

Sobre a reunião emergencial do Conselho de Segurança da ONU, convocada nesta sexta pelo Irã, Danon disse que defenderá a postura israelense sem temer eventuais condenações pelo ataque. "Perguntarei a eles: onde vocês estavam quando o Irã estava nos ameaçando e fortalecendo suas capacidades nucleares?"

Embaixadas

Segundo veículos da mídia internacional, Israel ordenou o fechamento e suspensão de atividades de todas as suas embaixadas ao redor do mundo. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, também teria deixado o país, possivelmente levado para a Grécia, conforme as autoridades se preparam para novas retaliações do Irã.

Veja também