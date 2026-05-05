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Conflito Ataques contra países do golfo e navios em Ormuz ameaçam reacender guerra Almirante Brad Cooper, chefe do Comando Central dos EUA, afirmou que seus navios de guerra abateram mísseis de cruzeiro e drones disparados pelo Irã contra embarcações comerciais que estavam sendo escoltadas pela marinha americana

A fragilidade da trégua de quatro semanas no Oriente Médio foi exposta nesta segunda-feira 4, quando os Emirados Árabes Unidos acusaram o Irã de ter lançado ataques contra seu território. Ao mesmo tempo, o exército dos EUA declarou ter destruído seis embarcações militares iranianas, além de mísseis e drones direcionados a navios que cruzavam o Estreito de Ormuz

As autoridades dos Emirados Árabes culparam o Irã por um ataque com drones que causou um incêndio na Zona Industrial de Petróleo de Fujairah, a maior área de armazenamento do insumo no país, na primeira ofensiva do tipo desde que o cessar-fogo foi firmado, no dia 7. Em Omã, duas pessoas ficaram feridas em um ataque em Bukha, segundo uma agência de notícias estatal, que não identificou o autor.

O almirante Brad Cooper, chefe do Comando Central dos EUA, afirmou que seus navios de guerra abateram mísseis de cruzeiro e drones disparados pelo Irã contra embarcações comerciais que estavam sendo escoltadas pela marinha americana em Ormuz.

O Comando Central dos EUA afirmou que helicópteros do exército destruíram seis lanchas rápidas militares do Irã que ameaçavam navios no estreito. Donald Trump disse que o Irã havia "disparado contra nações não envolvidas", incluindo um navio cargueiro sul-coreano, em conexão com uma iniciativa que o presidente anunciou no domingo para ajudar a conduzir navios presos para fora de Ormuz. Segundo os EUA, dois navios mercantes teriam furado o bloqueio iraniano, o que Teerã negou.

Mapa

O Irã não confirmou nem negou oficialmente a retomada dos ataques, e um alto funcionário militar negou, em declarações à imprensa estatal, que seus barcos tivessem sido afundados. As forças armadas do país disseram manter "controle total" do estreito. Os militares alegaram ainda ter atingido uma fragata da marinha americana, o que os EUA negaram.

A agência de notícias estatal Irib News divulgou um mapa, atribuído à Guarda Revolucionária Islâmica, que mostra a "nova área" de Ormuz sob controle do Irã. Na imagem, duas linhas vermelhas delimitam um trecho do estreito.

Forcas iranianas mantêm o controle sobre Ormuz desde que EUA e Israel lançaram ataques contra o Irã, em 28 de fevereiro. Em represália, Teerã tem atacado alvos em Israel e em países do Golfo. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

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