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Estados Unidos Ataques contra supostas 'narcolanchas' deixam cinco mortos, diz EUA Em um comunicado publicado no X, o Comando Sul afirmou que uma das embarcações "transitava por rotas de narcotráfico conhecidas

O governo dos Estados Unidos informou nesta quarta-feira (6) que matou cinco pessoas em dois ataques contra supostas embarcações do narcotráfico na América Latina nos últimos dois dias.

Em um comunicado publicado no X, o Comando Sul afirmou que uma das embarcações "transitava por rotas de narcotráfico conhecidas (...) e estava envolvida em operações de narcotráfico".

“Três narcoterroristas do sexo masculino morreram durante a ação”, acrescentou.

On May 5, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/CmK9HVK0oG — U.S. Southern Command (@Southcom) May 6, 2026

Na noite de segunda-feira (4), um ataque contra uma suposta lança do narcotráfico no Caribe matou duas pessoas, segundo o Comando Sul.

Os Estados Unidos justificam estas operações como ataques a grupos “narcoterroristas”. O balanço provisório é de ao menos 190 mortos desde que elas nasceram em setembro.

Especialistas em direito internacional e grupos de direitos humanos afirmam que os ataques provavelmente equivalem a "execuções extrajudiciais", pois aparentemente têm como alvo civis que não representam uma ameaça imediata aos Estados Unidos.

O governo de Donald Trump invocou os mesmos procedimentos que os governos anteriores utilizaram durante anos em países como Iêmen ou Somália para eliminar supostos terroristas, sem dar mais detalhes.

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