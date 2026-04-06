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Guerra Rússia e Ucrânia Ataques da Rússia matam 4; drones ucranianos miram infraestrutura de petróleo Onze pessoas foram hospitalizadas, incluindo uma mulher grávida e duas crianças

Um ataque com drones russos à cidade portuária de Odesa, no sul da Ucrânia, matou duas mulheres e uma criança pequena, informaram autoridades nesta segunda-feira, 6, enquanto drones ucranianos de longo alcance miraram o principal porto russo no Mar Negro para exportação de petróleo.

O ataque noturno a Odesa danificou gravemente um prédio residencial, matando as duas mulheres e uma criança de 2 anos, segundo autoridades. Socorristas retiraram quatro pessoas dos escombros.

Onze pessoas foram hospitalizadas, incluindo uma mulher grávida e duas crianças - a mais nova com menos de um ano -, afirmou o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, em postagem na rede social X.

A Rússia vem bombardeando áreas civis da Ucrânia desde que invadiu o país vizinho há pouco mais de quatro anos, deixando um saldo de mais de 15.000 mortos, de acordo com levantamento da ONU.

Na última semana, a Rússia lançou contra a Ucrânia mais de 2.800 drones de ataque, quase 1.350 bombas planadoras e mais de 40 mísseis de vários tipos, segundo Zelenski. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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