EUA x IRÃ

Ataques de EUA e Israel ao Irã deixam mais de 200 mortos

Das 31 províncias do país, 24 foram afetadas

Foto: SATELLITE IMAGE 2026 VANTOR / AFP

O Crescente Vermelho iraniano disse, na noite deste sábado (28), que tinha registrado pelo menos 201 mortos e 747 feridos nos ataques de Israel e Estados Unidos contra a república islâmica.

Das 31 províncias do país, "24 foram afetadas e o Crescente Vermelho está em alerta", afirmou a organização em um comunicado publicado pela agência Isna.

Este é o primeiro balanço global do ataque lançado na manhã deste sábado divulgado pela imprensa oficial iraniana.

• Trump acompanha "de perto" a situação no Irã

• Balanço de vítimas de ataque a escola no Irã sobe para 85 mortos

• ONU fará reunião de emergência para discutir ataque ao Irã neste sábado

