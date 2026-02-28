A- A+

EUA x IRÃ Ataques de EUA e Israel ao Irã deixam mais de 200 mortos Das 31 províncias do país, 24 foram afetadas

O Crescente Vermelho iraniano disse, na noite deste sábado (28), que tinha registrado pelo menos 201 mortos e 747 feridos nos ataques de Israel e Estados Unidos contra a república islâmica.

Das 31 províncias do país, "24 foram afetadas e o Crescente Vermelho está em alerta", afirmou a organização em um comunicado publicado pela agência Isna.

Este é o primeiro balanço global do ataque lançado na manhã deste sábado divulgado pela imprensa oficial iraniana.

